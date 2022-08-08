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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Canlı yayında olay yaratan itiraf! "İstediğimiz oyuncuları almadılar, Fatih Terim kalsaydı..."
Giriş Tarihi: 08.08.2022 11:51 Güncelleme Tarihi: 08.08.2022 11:51

Son dakika Galatasaray haberleri: Canlı yayında olay yaratan itiraf! "İstediğimiz oyuncuları almadılar, Fatih Terim kalsaydı..."

Son dakika Galatasaray haberleri: Sezona Okan Buruk yönetiminde şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Antalyaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar böylece, yeni teknik direktörüyle çıktığı ilk maçta 3 puana ulaşmış oldu. Galatasaray'ın bu galibiyetinin ardından canlı yayında olay yaratan itirafta bulunuldu. Efsane isim, Fatih Terim'in Galatasaray'a transfer etmek istediği 3 ismi açıklarken, Beşiktaş'tan da 2 isimle ilgilendiklerini ancak Burak Elmas yönetiminin bu transferleri yapmadığını söyledi. İşte ayrıntılar...

Son dakika Galatasaray haberleri: Canlı yayında olay yaratan itiraf! İstediğimiz oyuncuları almadılar, Fatih Terim kalsaydı...

Son dakika Galatasaray haberleri: Sezona Okan Buruk yönetiminde şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Antalyaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar böylece, yeni teknik direktörüyle çıktığı ilk maçta 3 puana ulaşmış oldu. Galatasaray'ın bu galibiyetinin ardından canlı yayında olay yaratan itirafta bulunuldu. Efsane isim, Fatih Terim'in Galatasaray'a transfer etmek istediği 3 ismi açıklarken, Beşiktaş'tan da 2 isimle ilgilendiklerini ancak Burak Elmas yönetiminin bu transferleri yapmadığını söyledi. İşte ayrıntılar...

Son dakika Galatasaray haberleri: Canlı yayında olay yaratan itiraf! İstediğimiz oyuncuları almadılar, Fatih Terim kalsaydı...

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray, deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşı karşıya geldi.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Canlı yayında olay yaratan itiraf! İstediğimiz oyuncuları almadılar, Fatih Terim kalsaydı...

Zorlu mücadeleden Gomis'in 90. dakikada kaydettiği golle 1-0 galip ayrılan sarı-kırmızılılar, ilk resmi maçından 3 puan almış oldu.

Son dakika Galatasaray haberleri: Canlı yayında olay yaratan itiraf! İstediğimiz oyuncuları almadılar, Fatih Terim kalsaydı...

Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki ilk resmi maçını kazanan sarı-kırmızılıların eski yardımcı antrenörü Necati Ateş, hem mücadeleyi değerlendirdi hem de kendi dönemlerinde yapılması planlanan transferlerle ilgili itiraflarda bulundu.

Son dakika Galatasaray haberleri: Canlı yayında olay yaratan itiraf! İstediğimiz oyuncuları almadılar, Fatih Terim kalsaydı...

TRT Spor'da konuşan Necati Ateş'in açıklamaları şöyle;

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