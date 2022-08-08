Son dakika Galatasaray haberleri: Sezona Okan Buruk yönetiminde şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Antalyaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar böylece, yeni teknik direktörüyle çıktığı ilk maçta 3 puana ulaşmış oldu. Galatasaray'ın bu galibiyetinin ardından canlı yayında olay yaratan itirafta bulunuldu. Efsane isim, Fatih Terim'in Galatasaray'a transfer etmek istediği 3 ismi açıklarken, Beşiktaş'tan da 2 isimle ilgilendiklerini ancak Burak Elmas yönetiminin bu transferleri yapmadığını söyledi. İşte ayrıntılar...