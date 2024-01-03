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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Cimbom'da ipler koptu! Yılldız oyuncu ile yollar ayrılıyor...
Giriş Tarihi: 03.01.2024 09:38 Güncelleme Tarihi: 03.01.2024 09:38

Son dakika Galatasaray haberleri: Cimbom'da ipler koptu! Yılldız oyuncu ile yollar ayrılıyor...

Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'de bu sezon Fenerbahçe ile birlikte şampiyonluğun en büyük adayı olan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Takımın yıldız oyuncusuyla iplerin koptuğu ve ayrılığın yakın olduğu ortaya çıktı. Galatasaray yönetimi, yaşanacak olan ayrılıktan sonra 49 milyon TL'lik bir tasarruf sağlayacak. İşte son dakika haberinin detayları ve takımdan ayrılacak olan o yıldız isim...

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Son dakika Galatasaray haberleri: Cimbom’da ipler koptu! Yılldız oyuncu ile yollar ayrılıyor...

Süper Kupa karşılaşması için Suudi Arabistan'a giden ve dönüşünde dört gün izin verilen Galatasaray'da, oyuncular sonunda dinlenme fırsatı buldu.

Son dakika Galatasaray haberleri: Cimbom’da ipler koptu! Yılldız oyuncu ile yollar ayrılıyor...

CİMBOM'U BEKLEYEN ZORLU FİKSTÜR

Bu akşam Florya Metin Oktay Tesisleri'nde toplanacak olan sarı-kırmızılı takımı, Ocak ayında 21 gün içinde birbirinden zorlu 7 maç bekliyor.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Cimbom’da ipler koptu! Yılldız oyuncu ile yollar ayrılıyor...

KUPA MESAİSİ BAŞLIYOR

Sivas dönüşünde Kayserispor'u konuk edecek sarı-kırmızılı takımın hafta içi mesaisi 18 Ocak'ta Ümraniyespor ile oynanacak Türkiye Kupası sınavı ile devam edecek. 2024'ün ilk büyük maçına Trabzon'da çıkacak Galatasaray, Ocak ayının son haftasında RAMS Park'ta önce İstanbulspor'u sonra Gaziantep FK'yı ağırlayacak.

Son dakika Galatasaray haberleri: Cimbom’da ipler koptu! Yılldız oyuncu ile yollar ayrılıyor...

SANCHEZ HAZIR KONYA'YA BİLENİYOR

Bu sezon G.Saray'ın kilit isimlerinden biri haline gelen Davinson Sanchez'in yokluğunda Aslan bu bölgede zorlandı. Kopenhag deplasmanında 90 dakika sahada olan ancak sonrasında sakatlığı nedeniyle takımdan uzak kalan Kolombiyalı'nın yerinde Kaan ve Nelsson boy gösterdi.

Son dakika Galatasaray haberleri: Cimbom’da ipler koptu! Yılldız oyuncu ile yollar ayrılıyor...

Tedavisi olumlu sonuç veren 27 yaşındaki oyuncu, bireysel çalışmalara başladı. Kolombiyalı stoper takımla antrenmanlara katılmaya hazır duruma geldi. Deneyimli oyuncunun idman performansına göre Konya maçında oynayıp oynamayacağı belli olacak.

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