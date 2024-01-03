SANCHEZ HAZIR KONYA'YA BİLENİYOR

Bu sezon G.Saray'ın kilit isimlerinden biri haline gelen Davinson Sanchez'in yokluğunda Aslan bu bölgede zorlandı. Kopenhag deplasmanında 90 dakika sahada olan ancak sonrasında sakatlığı nedeniyle takımdan uzak kalan Kolombiyalı'nın yerinde Kaan ve Nelsson boy gösterdi.