Giriş Tarihi: 08.08.2024 15:49
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024
16:03
Son dakika Galatasaray haberleri: Cimbom'da Kerem Aktürkoğlu krizi! 'Yönetim üzerini çizdi' iddiası...
Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun açılış maçında Hatayspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Cimbom'da yıldız oyuncu Kerem Aktürkoğlu'nun krizi devam ediyor. Dün, sosyal medya hesabından Beşiktaş maçında oyundan çıktıktan sonra gösterdiği tepkiyle ilgili paylaşım yapan Kerem için yönetimin kararını verdiği ifade edildi. İşte yaşananlar ve Kerem Aktürkoğlu'na gelen flaş teklif...