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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Cimbom'da Kerem Aktürkoğlu krizi! 'Yönetim üzerini çizdi' iddiası...
Giriş Tarihi: 08.08.2024 15:49 Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 16:03

Son dakika Galatasaray haberleri: Cimbom'da Kerem Aktürkoğlu krizi! 'Yönetim üzerini çizdi' iddiası...

Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun açılış maçında Hatayspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Cimbom'da yıldız oyuncu Kerem Aktürkoğlu'nun krizi devam ediyor. Dün, sosyal medya hesabından Beşiktaş maçında oyundan çıktıktan sonra gösterdiği tepkiyle ilgili paylaşım yapan Kerem için yönetimin kararını verdiği ifade edildi. İşte yaşananlar ve Kerem Aktürkoğlu'na gelen flaş teklif...

Son dakika Galatasaray haberleri: Cimbom’da Kerem Aktürkoğlu krizi! ’Yönetim üzerini çizdi’ iddiası...

Trendyol Süper Lig'de 74 günlük hasret sona eriyor. Son şampiyon Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında konuk edeceği Hatayspor ile ligde 9. kez rakip olacak.

Son dakika Galatasaray haberleri: Cimbom’da Kerem Aktürkoğlu krizi! ’Yönetim üzerini çizdi’ iddiası...

Süper Lig'in 67. sezonun ilk haftasında Galatasaray yarın saat 21.00'de RAMS Park'ta Hatayspor ile karşılaşacak.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Cimbom’da Kerem Aktürkoğlu krizi! ’Yönetim üzerini çizdi’ iddiası...

Geçtiğimiz sezon 102 puanla rekor kırarak şampiyon olan sarı-kırmızılılar, Hatay mücadelesiyle hem sezona galibiyetle başlamak hem de Turkcell Süper Kupa'daki 5-0'lık Beşiktaş yenilgisini unutturmak istiyor.

Son dakika Galatasaray haberleri: Cimbom’da Kerem Aktürkoğlu krizi! ’Yönetim üzerini çizdi’ iddiası...

3 SEZON SONRA EVİNDE BAŞLAYACAK

Galatasaray 3 sezonun ardından seyircisi önünde sezona start verecek. Deplasmanda oynadığı son 3 sezonda 2021-2022'de Giresunspor'u 2-0 ve 2022-2023'te de Antalyaspor'u 1-0 yenerken, 2023-2024'te ise Kayserispor ile 0-0 berabere kaldı. Son olarak 2020-2021 sezonuna sahasında Gaziantep FK ile oynayarak başlayan Aslan, mücadeleyi de 3-1 kazandı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Cimbom’da Kerem Aktürkoğlu krizi! ’Yönetim üzerini çizdi’ iddiası...

3 FUTBOLCU TRANSFER ETTİ

Galatasaray yaz transfer döneminde bugüne kadar 3 futbolcuyu kadrosuna kattı.

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