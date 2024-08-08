Son dakika Galatasaray haberleri: Cimbom’da Kerem Aktürkoğlu krizi! ’Yönetim üzerini çizdi’ iddiası...

3 SEZON SONRA EVİNDE BAŞLAYACAK

Galatasaray 3 sezonun ardından seyircisi önünde sezona start verecek. Deplasmanda oynadığı son 3 sezonda 2021-2022'de Giresunspor'u 2-0 ve 2022-2023'te de Antalyaspor'u 1-0 yenerken, 2023-2024'te ise Kayserispor ile 0-0 berabere kaldı. Son olarak 2020-2021 sezonuna sahasında Gaziantep FK ile oynayarak başlayan Aslan, mücadeleyi de 3-1 kazandı.