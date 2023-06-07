Son dakika Galatasaray haberleri: Derbi öncesi Galatasaray’daki tarihi gerçeği SABAH Spor açıklıyor! Kimsenin bilmediği detay, Erden Timur soyunma odasına indi ve...

FENERBAHÇE'Yİ NASIL SÜRKLASE ETTİLER?

Fenerbahçe maçına dair herkesin en çok merak ettiği şey şuydu: G.Saray, şampiyonluk rehavetine rağmen sadece 1'i halka açık, 2 idmanla çıktığı maçta F.Bahçe'yi nasıl böyle sürklase etmişti?