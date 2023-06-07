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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Derbi öncesi Galatasaray'daki tarihi gerçeği SABAH Spor açıklıyor! Kimsenin bilmediği detay, Erden Timur soyunma odasına indi ve...
Giriş Tarihi: 07.06.2023 13:26 Güncelleme Tarihi: 07.06.2023 13:26

Son dakika Galatasaray haberleri: Derbi öncesi Galatasaray'daki tarihi gerçeği SABAH Spor açıklıyor! Kimsenin bilmediği detay, Erden Timur soyunma odasına indi ve...

Son dakika Galatasaray haberleri: Süper Lig'in 36. haftasında Ankaragücü'nü 4-1 yenerek 23. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, 37. haftasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi Nef Stadı'nda konuk etti. Sezonun son iç saha maçında rakibini 3-0 mağlup eden sarı-kırmızılılar, taraftarlarına galibiyetle veda etti. Galatasaray, derbi galibiyeti sonrası düzenlenen törenle kupasını alırken, dev mücadele öncesi yaşananların perde arkasını SABAH Spor ortaya çıktı. İşte tüm ayrıntılar...

TUNCAY KURTULUŞ
Son dakika Galatasaray haberleri: Derbi öncesi Galatasaray’daki tarihi gerçeği SABAH Spor açıklıyor! Kimsenin bilmediği detay, Erden Timur soyunma odasına indi ve...

Son dakika Galatasaray haberleri: Süper Lig'in 36. haftasında Ankaragücü'nü 4-1 yenerek 23. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, 37. haftasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi Nef Stadı'nda konuk etti. Sezonun son iç saha maçında rakibini 3-0 mağlup eden sarı-kırmızılılar, taraftarlarına galibiyetle veda etti. Galatasaray, derbi galibiyeti sonrası düzenlenen törenle kupasını alırken, dev mücadele öncesi yaşananların perde arkasını SABAH Spor ortaya çıktı. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika Galatasaray haberleri: Derbi öncesi Galatasaray’daki tarihi gerçeği SABAH Spor açıklıyor! Kimsenin bilmediği detay, Erden Timur soyunma odasına indi ve...

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe'yi konuk eden Galatasaray, rakibini 3-0'lık net bir skorla mağlup etti ve sezonu derbi galibiyetiyle noktaladı.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Derbi öncesi Galatasaray’daki tarihi gerçeği SABAH Spor açıklıyor! Kimsenin bilmediği detay, Erden Timur soyunma odasına indi ve...

Karşılaşmada baştan sonra üstünlüğü elinde tutan sarı-kırmızılılar, Zaniolo'nun 2 ve Icardi'nin golleriyle sahadan galibiyetle ayrıldı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Derbi öncesi Galatasaray’daki tarihi gerçeği SABAH Spor açıklıyor! Kimsenin bilmediği detay, Erden Timur soyunma odasına indi ve...

Mücadeleye şampiyon olarak çıkan Galatasaray, karşılaşmanın ardından düzenlenen törenle 23. şampiyonluğunun kupasını aldı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Derbi öncesi Galatasaray’daki tarihi gerçeği SABAH Spor açıklıyor! Kimsenin bilmediği detay, Erden Timur soyunma odasına indi ve...

FENERBAHÇE'Yİ NASIL SÜRKLASE ETTİLER?

Fenerbahçe maçına dair herkesin en çok merak ettiği şey şuydu: G.Saray, şampiyonluk rehavetine rağmen sadece 1'i halka açık, 2 idmanla çıktığı maçta F.Bahçe'yi nasıl böyle sürklase etmişti?

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