Giriş Tarihi: 07.06.2023 13:26
Güncelleme Tarihi: 07.06.2023
13:26
Son dakika Galatasaray haberleri: Derbi öncesi Galatasaray'daki tarihi gerçeği SABAH Spor açıklıyor! Kimsenin bilmediği detay, Erden Timur soyunma odasına indi ve...
Son dakika Galatasaray haberleri: Süper Lig'in 36. haftasında Ankaragücü'nü 4-1 yenerek 23. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, 37. haftasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi Nef Stadı'nda konuk etti. Sezonun son iç saha maçında rakibini 3-0 mağlup eden sarı-kırmızılılar, taraftarlarına galibiyetle veda etti. Galatasaray, derbi galibiyeti sonrası düzenlenen törenle kupasını alırken, dev mücadele öncesi yaşananların perde arkasını SABAH Spor ortaya çıktı. İşte tüm ayrıntılar...