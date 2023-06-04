Son dakika Galatasaray haberleri: Dev derbiden sonra Galatasaray’dan olay gönderme! Beşiktaş ve Fenerbahçe taraftarlarını çıldırtan paylaşımlar…

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'de bu sezon tarihi bir şampiyonluk elde eden Galatasaray, ligin 37. haftasında Fenerbahçe ile karşılaştı. Dev derbiden üstün bir oyunla galip ayrılan sarı-kırmızılılar, 3-0 kazandı. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri Mauro Icardi ve Nicolo Zaniolo (2) kaydetti. Derbi maçın ardından Galatasaray sosyal medya hesabı, olay paylaşımlara imza attı. Hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş taraftarlarına gönderme yapan sarı-kırmızılılar, dikkat çekti. İşte son dakika haberinin detayları…