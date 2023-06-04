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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Dev derbiden sonra Galatasaray’dan olay gönderme! Beşiktaş ve Fenerbahçe taraftarlarını çıldırtan paylaşımlar…
Giriş Tarihi: 04.06.2023 21:56 Güncelleme Tarihi: 04.06.2023 22:27

Son dakika Galatasaray haberleri: Dev derbiden sonra Galatasaray’dan olay gönderme! Beşiktaş ve Fenerbahçe taraftarlarını çıldırtan paylaşımlar…

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'de bu sezon tarihi bir şampiyonluk elde eden Galatasaray, ligin 37. haftasında Fenerbahçe ile karşılaştı. Dev derbiden üstün bir oyunla galip ayrılan sarı-kırmızılılar, 3-0 kazandı. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri Mauro Icardi ve Nicolo Zaniolo (2) kaydetti. Derbi maçın ardından Galatasaray sosyal medya hesabı, olay paylaşımlara imza attı. Hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş taraftarlarına gönderme yapan sarı-kırmızılılar, dikkat çekti. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Galatasaray haberleri: Dev derbiden sonra Galatasaray’dan olay gönderme! Beşiktaş ve Fenerbahçe taraftarlarını çıldırtan paylaşımlar…

Son dakika haberleri… Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu daha önce garantileyen Galatasaray, 37. haftada konuk ettiği ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti.

Son dakika Galatasaray haberleri: Dev derbiden sonra Galatasaray’dan olay gönderme! Beşiktaş ve Fenerbahçe taraftarlarını çıldırtan paylaşımlar…

Nef Stadı'nda dolu tribünler önünde oynanan karşılaşmada rakibi karşısında üstün bir mücadele sergileyen sarı-kırmızılı takım, Nicolo Zaniolo (2) ve Mauro Icardi'nin kaydettiği gollerle derbiden 3 puanla ayrıldı.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Dev derbiden sonra Galatasaray’dan olay gönderme! Beşiktaş ve Fenerbahçe taraftarlarını çıldırtan paylaşımlar…

Fenerbahçe galibiyetiyle sezonu kapatan Galatasaray, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ligden çekilen Atakaş Hatayspor ile 38. haftada yapması gereken karşılaşmada hükmen galip sayılacak.

Son dakika Galatasaray haberleri: Dev derbiden sonra Galatasaray’dan olay gönderme! Beşiktaş ve Fenerbahçe taraftarlarını çıldırtan paylaşımlar…

Sarı-kırmızılı takım, sezonun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan derbide de rakibini aynı skorla yenmişti.

Son dakika Galatasaray haberleri: Dev derbiden sonra Galatasaray’dan olay gönderme! Beşiktaş ve Fenerbahçe taraftarlarını çıldırtan paylaşımlar…

Galatasaray bu sonuçla ligde puanını 85'e çıkartırken, Fenerbahçe ise 77 puanda kaldı.

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