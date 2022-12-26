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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Dünya Galatasaray’ı konuşacak! Süper Lig’de yılın transferi geliyor: Dudak uçuklatan teklif belli oldu…
Giriş Tarihi: 26.12.2022 20:54 Güncelleme Tarihi: 26.12.2022 20:57

Son dakika Galatasaray haberleri: Dünya Galatasaray’ı konuşacak! Süper Lig’de yılın transferi geliyor: Dudak uçuklatan teklif belli oldu…

Son dakika Galatasaray haberleri… Geçtiğimiz sezon tarihinin en kötü dönemlerinden birini geride bırakan Galatasaray, yeni yönetim ve yeni teknik heyetle birlikte bu sezona farklı bir havayla başladı. Teknik direktör Okan Buruk'u takımın başına getiren sarı-kırmızılı ekip, dünya yıldızlarıyla dolu bir kadroyla lige başladı. Süper Lig'in 15. haftasını lider kapatan Aslan, transferde yıldız oyuncuları kovalamaya devam ediyor. Son olarak Galatasaray'ın bir başka dünya yıldızı için ilk teklifini yaptığı söylendi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Galatasaray haberleri: Dünya Galatasaray’ı konuşacak! Süper Lig’de yılın transferi geliyor: Dudak uçuklatan teklif belli oldu…

Son dakika haberleri… Futbolda geçtiğimiz yıl büyük bir hayal kırıklığı yaratan Galatasaray, kötü geçen sezonun izlerini silmek için bu sezon şampiyonluğu hedefliyor.

Son dakika Galatasaray haberleri: Dünya Galatasaray’ı konuşacak! Süper Lig’de yılın transferi geliyor: Dudak uçuklatan teklif belli oldu…

Dursun Özbek'in başkanlık görevine gelmesiyle birlikte teknik direktörlük için Okan Buruk ile anlaşan Aslan, yaz transfer dönemini oldukça hareketli geçirdi.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Dünya Galatasaray’ı konuşacak! Süper Lig’de yılın transferi geliyor: Dudak uçuklatan teklif belli oldu…

Başkanvekili Erden Timur'un dümende olduğu transfer görüşmelerinde birçok yıldızı kadrosuna katan Aslan, ligin 15. haftasını zirvede kapattı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Dünya Galatasaray’ı konuşacak! Süper Lig’de yılın transferi geliyor: Dudak uçuklatan teklif belli oldu…

Mauro Icardi, Juan Mata, Dries Mertens, Lucas Torreira ve Haris Seferovic gibi oyuncuları transfer eden sarı-kırmızılılar, ocak ayında da transfer politikasını yıldızlar üzerinden yürütmenin peşinde.

Son dakika Galatasaray haberleri: Dünya Galatasaray’ı konuşacak! Süper Lig’de yılın transferi geliyor: Dudak uçuklatan teklif belli oldu…

Süper Lig'in ilk haftalarında inişli çıkışlı bir performans sergileyen Galatasaray, son 4 haftada 4 galibiyet alarak Fenerbahçe'yi geçti ve zirveye oturdu.

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