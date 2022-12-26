Giriş Tarihi: 26.12.2022 20:54 Güncelleme Tarihi: 26.12.2022 20:57

Son dakika Galatasaray haberleri: Dünya Galatasaray’ı konuşacak! Süper Lig’de yılın transferi geliyor: Dudak uçuklatan teklif belli oldu…

Son dakika Galatasaray haberleri… Geçtiğimiz sezon tarihinin en kötü dönemlerinden birini geride bırakan Galatasaray, yeni yönetim ve yeni teknik heyetle birlikte bu sezona farklı bir havayla başladı. Teknik direktör Okan Buruk'u takımın başına getiren sarı-kırmızılı ekip, dünya yıldızlarıyla dolu bir kadroyla lige başladı. Süper Lig'in 15. haftasını lider kapatan Aslan, transferde yıldız oyuncuları kovalamaya devam ediyor. Son olarak Galatasaray'ın bir başka dünya yıldızı için ilk teklifini yaptığı söylendi. İşte son dakika haberinin detayları…