Giriş Tarihi: 03.03.2023 18:22 Güncelleme Tarihi: 03.03.2023 18:22

Son dakika Galatasaray haberleri: Dünya yıldızından Galatasaray’a müjdeli haber geldi! Eski dost devreye girdi: Süper Lig’de yılın transferi geliyor…

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'de bu sezon Okan Buruk yönetiminde yoluna devam eden Galatasaray, ligin ilk haftalarında inişli çıkışlı bir performans gösterse de ilerleyen dönemde formunu yakaladı. Ligde uzun süreli bir galibiyet serisi yakalayan sarı-kırmızılı ekip, 54 puanla zirvede yer alıyor. Bir yandan da transfer çalışmalarına hız veren Aslan, Nicolo Zaniolo'nun ardından bir dünya yıldızını daha kadrosuna katmanın hesaplarını yapıyor. Galatasaray'a beklenen transferde müjdeli haber de geldi. İşte son dakika haberinin detayları…