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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Dünya yıldızından Galatasaray’a müjdeli haber geldi! Eski dost devreye girdi: Süper Lig’de yılın transferi geliyor…
Giriş Tarihi: 03.03.2023 18:22 Güncelleme Tarihi: 03.03.2023 18:22

Son dakika Galatasaray haberleri: Dünya yıldızından Galatasaray’a müjdeli haber geldi! Eski dost devreye girdi: Süper Lig’de yılın transferi geliyor…

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'de bu sezon Okan Buruk yönetiminde yoluna devam eden Galatasaray, ligin ilk haftalarında inişli çıkışlı bir performans gösterse de ilerleyen dönemde formunu yakaladı. Ligde uzun süreli bir galibiyet serisi yakalayan sarı-kırmızılı ekip, 54 puanla zirvede yer alıyor. Bir yandan da transfer çalışmalarına hız veren Aslan, Nicolo Zaniolo'nun ardından bir dünya yıldızını daha kadrosuna katmanın hesaplarını yapıyor. Galatasaray'a beklenen transferde müjdeli haber de geldi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Galatasaray haberleri: Dünya yıldızından Galatasaray’a müjdeli haber geldi! Eski dost devreye girdi: Süper Lig’de yılın transferi geliyor…

Son dakika haberleri… Geçtiğimiz sezonun kötü izlerini silmek adına bu sezon oldukça yoğun bir çaba sarf eden Galatasaray, Dursun Özbek yönetiminde ve Okan Buruk'un önderliğinde 2022-2023 sezonuna başladı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Dünya yıldızından Galatasaray’a müjdeli haber geldi! Eski dost devreye girdi: Süper Lig’de yılın transferi geliyor…

Şampiyonluğu ana hedef olarak belirleyen Aslan, yaz transfer dönemi boyunca da birçok yıldızı kadrosuna kattı.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Dünya yıldızından Galatasaray’a müjdeli haber geldi! Eski dost devreye girdi: Süper Lig’de yılın transferi geliyor…

Devre arasında da yıldız transferlerine devam eden sarı-kırmızılı ekip, son olarak Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna katarak oldukça büyük sükse yarattı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Dünya yıldızından Galatasaray’a müjdeli haber geldi! Eski dost devreye girdi: Süper Lig’de yılın transferi geliyor…

5 Mart'a kadar uzatılan devre arası transfer döneminde bir yıldızı daha kadrosuna katmak için harekete geçen Aslan'a müjdeli haber de geldi.

Son dakika Galatasaray haberleri: Dünya yıldızından Galatasaray’a müjdeli haber geldi! Eski dost devreye girdi: Süper Lig’de yılın transferi geliyor…

Forvet transferi konusunda yoğun bir çalışma içerisinde olan Sarı-Kırmızılılar, Liverpool'dan ayrılma kararı alan 31 yaşındaki Brezilyalı oyuncu Roberto Firmino'yu gözüne kestirdi.

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