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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Dünyaca ünlü yıldızdan şok cevap! "Galatasaray'a gitmem!"
Giriş Tarihi: 23.06.2023 07:03 Güncelleme Tarihi: 23.06.2023 07:03

Son dakika Galatasaray haberleri: Dünyaca ünlü yıldızdan şok cevap! "Galatasaray'a gitmem!"

Son dakika haberleri... Yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Mauro Icardi'nin bonservisini almak için büyük uğraş veren Sarı-Kırmızılılar'a başka bir transferle ilgili İtalya'dan kötü haber geldi. Aslan'ın peşinde olduğu dünyaca ünlü yıldız "Galatasaray'a gitmem" diyerek kulübüne resti çekti. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika Galatasaray haberleri: Dünyaca ünlü yıldızdan şok cevap! Galatasaray’a gitmem!

Son dakika haberleri... Yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Mauro Icardi'nin bonservisini almak için büyük uğraş veren Sarı-Kırmızılılar'a başka bir transferle ilgili İtalya'dan kötü haber geldi. Aslan'ın peşinde olduğu dünyaca ünlü yıldız "Galatasaray'a gitmem" diyerek kulübüne resti çekti. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika Galatasaray haberleri: Dünyaca ünlü yıldızdan şok cevap! Galatasaray’a gitmem!

Şampiyonlar Ligi 2. Ön Elemesi için 25 ya da 26 Temmuz'da sahaya çıkacak Galatasaray, forvet transferi için yoğun mesai harcıyor.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Dünyaca ünlü yıldızdan şok cevap! Galatasaray’a gitmem!

Sarı-Kırmızılı taraftarlar ise geçen sezona golleriyle damga vuran Mauro Icardi'den gelecek güzel haberi bekliyor.

Son dakika Galatasaray haberleri: Dünyaca ünlü yıldızdan şok cevap! Galatasaray’a gitmem!

Sportif A.Ş Başkan Vekili Erden Timur konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sonsuz bir çabamız var. Her yöntemi deniyoruz. Ama bir de Suudi Arabistan realitesi var" diye konuştu.

Son dakika Galatasaray haberleri: Dünyaca ünlü yıldızdan şok cevap! Galatasaray’a gitmem!

"OYUNCU BİZİ İSTİYOR AMA ZAMAN DARALIYOR"

Bir önceki sene de Icardi'yi kiraladıkları görüşmelere yüzde 1 ihtimalle başladıklarını hatırlatan Timur, "Oyuncunun bizi istemesi bizim için avantaj. Bu transferi neticelendirmek için her şeyi yapacağız.

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