Giriş Tarihi: 23.06.2023 07:03
Güncelleme Tarihi: 23.06.2023
07:03
Son dakika Galatasaray haberleri: Dünyaca ünlü yıldızdan şok cevap! "Galatasaray'a gitmem!"
Son dakika haberleri... Yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Mauro Icardi'nin bonservisini almak için büyük uğraş veren Sarı-Kırmızılılar'a başka bir transferle ilgili İtalya'dan kötü haber geldi. Aslan'ın peşinde olduğu dünyaca ünlü yıldız "Galatasaray'a gitmem" diyerek kulübüne resti çekti. İşte son dakika haberinin detayları...