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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Emre Belözoğlu Galatasaray’ın yıldızını Okan Buruk’tan istedi! Süper Lig’de ortalığı karıştıracak transfer…
Giriş Tarihi: 21.01.2023 00:24 Güncelleme Tarihi: 21.01.2023 00:26

Son dakika Galatasaray haberleri: Emre Belözoğlu Galatasaray’ın yıldızını Okan Buruk’tan istedi! Süper Lig’de ortalığı karıştıracak transfer…

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'de yeni sezona Okan Buruk yönetiminde giren Galatasaray, ligin ilk devresini 42 puanla zirvede tamamladı. Sezon başında inişli çıkışlı bir performans sergileyen sarı-kırmızılı ekip, daha sonra Süper Lig'de 8 maçlık bir galibiyet serisi yakaladı. Bu seriyle birlikte zirveyi Fenerbahçe'nin elinde kapan Aslan, transferde de hareketli günler yaşıyor. Devre arası transfer döneminde bir yandan kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray'da ayrılacak oyuncular konusunda da flaş gelişmeler yaşanıyor. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Galatasaray haberleri: Emre Belözoğlu Galatasaray’ın yıldızını Okan Buruk’tan istedi! Süper Lig’de ortalığı karıştıracak transfer…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de yoluna devam eden Galatasaray, ligin ilk yarısında istatistikleri alt üst eden bir performans sergiledi.

Son dakika Galatasaray haberleri: Emre Belözoğlu Galatasaray’ın yıldızını Okan Buruk’tan istedi! Süper Lig’de ortalığı karıştıracak transfer…

Okan Buruk'un teknik direktörlüğünde bu sezon şampiyonluğu hedefleyen Aslan, yaz transfer sezonunda birçok yıldız oyuncuyu kadrosuna katmıştı.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Emre Belözoğlu Galatasaray’ın yıldızını Okan Buruk’tan istedi! Süper Lig’de ortalığı karıştıracak transfer…

Sezon başında transfer edilen birçok isimden oldukça iyi katkı alan Aslan, kalan isimlerle de yollarını ayırmanın planlarını yapıyor.

Son dakika Galatasaray haberleri: Emre Belözoğlu Galatasaray’ın yıldızını Okan Buruk’tan istedi! Süper Lig’de ortalığı karıştıracak transfer…

Okan Buruk'un verim alamadığı oyunculara kulüp arayan Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Emre Belözoğlu Galatasaray’ın yıldızını Okan Buruk’tan istedi! Süper Lig’de ortalığı karıştıracak transfer…

Kadrosunda 3 forvete sahip Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz da rotasyona girdi ve son seçenek Haris Seferovic'in forma şansı kalmadı.

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