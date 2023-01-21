Son dakika Galatasaray haberleri: Emre Belözoğlu Galatasaray’ın yıldızını Okan Buruk’tan istedi! Süper Lig’de ortalığı karıştıracak transfer…

Giriş Tarihi: 21.01.2023 00:24 Güncelleme Tarihi: 21.01.2023 00:26

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'de yeni sezona Okan Buruk yönetiminde giren Galatasaray, ligin ilk devresini 42 puanla zirvede tamamladı. Sezon başında inişli çıkışlı bir performans sergileyen sarı-kırmızılı ekip, daha sonra Süper Lig'de 8 maçlık bir galibiyet serisi yakaladı. Bu seriyle birlikte zirveyi Fenerbahçe'nin elinde kapan Aslan, transferde de hareketli günler yaşıyor. Devre arası transfer döneminde bir yandan kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray'da ayrılacak oyuncular konusunda da flaş gelişmeler yaşanıyor. İşte son dakika haberinin detayları…