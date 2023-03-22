Giriş Tarihi: 22.03.2023 00:42 Güncelleme Tarihi: 22.03.2023 00:43

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray dünya yıldızını Türkiye’ye getiriyor! Süper Lig’de yılın transferini Erden Timur yapacak…

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'de yoluna Okan Buruk yönetiminde devam eden Galatasaray, sezon başında oldukça güçlü bir kadro kurdu. Yaz transfer döneminde dünyaca ünlü yıldızları transfer eden sarı-kırmızılı ekip, Avrupa basınında da dikkatleri üzerine çekti. Süper Lig'de yeni oluşan kadrosuyla şampiyonluk hesapları yapan Aslan, bir yandan da gelecek sezonun transferleri için çalışıyor. Dursun Özbek ve ekibi, yeni sezonda da yıldız transferlerine devam etmeyi planlıyor. İşte son dakika haberinin detayları…