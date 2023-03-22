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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray dünya yıldızını Türkiye’ye getiriyor! Süper Lig’de yılın transferini Erden Timur yapacak…
Giriş Tarihi: 22.03.2023 00:42 Güncelleme Tarihi: 22.03.2023 00:43

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray dünya yıldızını Türkiye’ye getiriyor! Süper Lig’de yılın transferini Erden Timur yapacak…

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'de yoluna Okan Buruk yönetiminde devam eden Galatasaray, sezon başında oldukça güçlü bir kadro kurdu. Yaz transfer döneminde dünyaca ünlü yıldızları transfer eden sarı-kırmızılı ekip, Avrupa basınında da dikkatleri üzerine çekti. Süper Lig'de yeni oluşan kadrosuyla şampiyonluk hesapları yapan Aslan, bir yandan da gelecek sezonun transferleri için çalışıyor. Dursun Özbek ve ekibi, yeni sezonda da yıldız transferlerine devam etmeyi planlıyor. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray dünya yıldızını Türkiye’ye getiriyor! Süper Lig’de yılın transferini Erden Timur yapacak…

Son dakika haberleri… Geçtiğimiz sezon büyük bir hayal kırıklığı yaratan Galatasaray, Süper Lig'i on üçüncü sırada tamamlamıştı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray dünya yıldızını Türkiye’ye getiriyor! Süper Lig’de yılın transferini Erden Timur yapacak…

Kulüp tarihinin en kötü sıralamalarından birini elde eden Aslan, yeni sezona yeni umutlarla başladı.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray dünya yıldızını Türkiye’ye getiriyor! Süper Lig’de yılın transferini Erden Timur yapacak…

Başkanlık görevine seçilen Dursun Özbek, teknik direktörlük için Okan Buruk'u göreve getirdi. Başkanvekili Erden Timur da transferden sorumlu isim haline geldi.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray dünya yıldızını Türkiye’ye getiriyor! Süper Lig’de yılın transferini Erden Timur yapacak…

Sezona güçlü bir kadro kurarak başlayan Galatasaray, ligin zirvesinde 60 puanla şampiyonluğun en büyük favorisi şeklinde yoluna devam ediyor.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray dünya yıldızını Türkiye’ye getiriyor! Süper Lig’de yılın transferini Erden Timur yapacak…

Transfer operasyonuna yaz transfer döneminde de devam edecek olan Galatasaray, planlamalarını şimdiden yapıyor.

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