Giriş Tarihi: 21.03.2023 18:05 Güncelleme Tarihi: 21.03.2023 18:07

Son dakika Galatasaray haberleri: Erden Timur’un gerçekleşmeyen hayaliydi! Galatasaray'dan yılın transferi: Taraftarı çılgına çevirecek isim geliyor

Son dakika Galatasaray haberleri… Bu sezon Süper Lig'de yoluna Okan Buruk yönetiminde devam eden Galatasaray, sezon başında birçok yıldız transferiyle gündeme gelmişti. Avrupa basının da dikkatini çekmeyi başaran Aslan, transferde bu yoldan vazgeçmiyor. Yeni sezonun planlarını da şimdiden yapan Galatasaray, Mauro Icardi, Zaniolo, Mertens gibi yıldız transferlerine devam edecek gibi gözüküyor. Başkanvekili Erden Timur, yaz transfer döneminde alamadığı yıldız oyuncuyu, bu kez ikna etmek üzere. İşte son dakika haberinin detayları…