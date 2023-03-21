Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Erden Timur’un gerçekleşmeyen hayaliydi! Galatasaray'dan yılın transferi: Taraftarı çılgına çevirecek isim geliyor
Giriş Tarihi: 21.03.2023 18:05 Güncelleme Tarihi: 21.03.2023 18:07

Son dakika Galatasaray haberleri: Erden Timur’un gerçekleşmeyen hayaliydi! Galatasaray'dan yılın transferi: Taraftarı çılgına çevirecek isim geliyor

Son dakika Galatasaray haberleri… Bu sezon Süper Lig'de yoluna Okan Buruk yönetiminde devam eden Galatasaray, sezon başında birçok yıldız transferiyle gündeme gelmişti. Avrupa basının da dikkatini çekmeyi başaran Aslan, transferde bu yoldan vazgeçmiyor. Yeni sezonun planlarını da şimdiden yapan Galatasaray, Mauro Icardi, Zaniolo, Mertens gibi yıldız transferlerine devam edecek gibi gözüküyor. Başkanvekili Erden Timur, yaz transfer döneminde alamadığı yıldız oyuncuyu, bu kez ikna etmek üzere. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Galatasaray haberleri: Erden Timur’un gerçekleşmeyen hayaliydi! Galatasaray’dan yılın transferi: Taraftarı çılgına çevirecek isim geliyor

Son dakika haberleri… Futbolda geçtiğimiz sezon yarattığı hayal kırıklığını kısa sürede unutturan Galatasaray, yeni sezona bomba transferlerle girdi.

Son dakika Galatasaray haberleri: Erden Timur’un gerçekleşmeyen hayaliydi! Galatasaray’dan yılın transferi: Taraftarı çılgına çevirecek isim geliyor

Takımdaki olumsuz havayı dağıtan ve kadronun büyük bir bölümünü değiştirerek güçlenen Aslan, Okan Buruk'u da göreve getirdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika Galatasaray haberleri: Erden Timur’un gerçekleşmeyen hayaliydi! Galatasaray’dan yılın transferi: Taraftarı çılgına çevirecek isim geliyor

Galatasaray efsanesi olarak teknik direktörlük görevine başlayan Buruk, kısa sürede güvenleri kazanmayı başardı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Erden Timur’un gerçekleşmeyen hayaliydi! Galatasaray’dan yılın transferi: Taraftarı çılgına çevirecek isim geliyor

Ligde tam 14 maçlık bir galibiyet serisiyle rekora imza atan Galatasaray, şimdiden yaz transfer dönemi için çalışmalara başladı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Erden Timur’un gerçekleşmeyen hayaliydi! Galatasaray’dan yılın transferi: Taraftarı çılgına çevirecek isim geliyor

Gelecek sezona daha güçlü girmeyi planlayan sarı-kırmızılı kulüp, Icardi, Mertens ve Zaniolo gibi isimlere yöneliyor.

SON DAKİKA