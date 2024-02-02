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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Erman Toroğlu son noktayı koydu! Mauro Icardi’nin penaltı pozisyonu çok konuşulmuştu: “VAR nerede?”
Giriş Tarihi: 02.02.2024 22:57 Güncelleme Tarihi: 02.02.2024 22:58

Son dakika Galatasaray haberleri: Erman Toroğlu son noktayı koydu! Mauro Icardi’nin penaltı pozisyonu çok konuşulmuştu: “VAR nerede?”

Son dakika Galatasaray haberleri… Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, deplasmanda Samsunspor'a konuk oldu. Fenerbahçe'nin Antalyaspor deplasmanına konuk olacağı haftada kazanarak rakibi üzerindeki baskıyı arttırmak isteyen Aslan, sahadan 2-0 galibiyetle ayrılarak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Puanını 63 yapan Galatasaray, Fenerbahçe maçı öncesinde liderliğe yükseldi. Sarı-kırmızılı ekibe galibiyeti getiren golleri Victor Nelsson ve Barış Alper Yılmaz kaydetti. Öte yandan karşılaşmada Mauro Icardi'nin iki pozisyonu da çok konuşulmuştu. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, olay yaratan pozisyonları değerlendirdi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Galatasaray haberleri: Erman Toroğlu son noktayı koydu! Mauro Icardi’nin penaltı pozisyonu çok konuşulmuştu: “VAR nerede?”

Son dakika haberleri… Süper Lig'de futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Şampiyonluk yarışındaki Galatasaray, Samsunspor'a konuk oldu.

Son dakika Galatasaray haberleri: Erman Toroğlu son noktayı koydu! Mauro Icardi’nin penaltı pozisyonu çok konuşulmuştu: “VAR nerede?”

Ligin kritik deplasmanlarından birine çıkan sarı-kırmızılı ekip, sahadan oldukça rahat bir galibiyet almayı başardı.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Erman Toroğlu son noktayı koydu! Mauro Icardi’nin penaltı pozisyonu çok konuşulmuştu: “VAR nerede?”

Mücadeleye oldukça hızlı başlayan Galatasaray, ilk golü Kerem Demirbay'ın kullandığı köşe vuruşunda Victor Nelsson'un kafa vuruşuyla buldu.

Son dakika Galatasaray haberleri: Erman Toroğlu son noktayı koydu! Mauro Icardi’nin penaltı pozisyonu çok konuşulmuştu: “VAR nerede?”

Henüz maçın 5. dakikasında 1-0 öne geçmeyi başaran Aslan, ikinci gol için de çok beklemedi.

Son dakika Galatasaray haberleri: Erman Toroğlu son noktayı koydu! Mauro Icardi’nin penaltı pozisyonu çok konuşulmuştu: “VAR nerede?”

Karşılaşmanın 11. dakikasında Dries Mertens'in pasına hareketlenen Barış Alper Yılmaz, kaleciyi de çalımlayarak takımını 2-0 öne geçirdi.

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