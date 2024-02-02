Giriş Tarihi: 02.02.2024 22:57
Güncelleme Tarihi: 02.02.2024
22:58
Son dakika Galatasaray haberleri: Erman Toroğlu son noktayı koydu! Mauro Icardi’nin penaltı pozisyonu çok konuşulmuştu: “VAR nerede?”
Son dakika Galatasaray haberleri… Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, deplasmanda Samsunspor'a konuk oldu. Fenerbahçe'nin Antalyaspor deplasmanına konuk olacağı haftada kazanarak rakibi üzerindeki baskıyı arttırmak isteyen Aslan, sahadan 2-0 galibiyetle ayrılarak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Puanını 63 yapan Galatasaray, Fenerbahçe maçı öncesinde liderliğe yükseldi. Sarı-kırmızılı ekibe galibiyeti getiren golleri Victor Nelsson ve Barış Alper Yılmaz kaydetti. Öte yandan karşılaşmada Mauro Icardi'nin iki pozisyonu da çok konuşulmuştu. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, olay yaratan pozisyonları değerlendirdi. İşte son dakika haberinin detayları…