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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Erman Toroğlu’ndan Galatasaray’a olay sözler! Domenec Torrent’e verdi veriştirdi…
Giriş Tarihi: 01.05.2022 23:08 Güncelleme Tarihi: 01.05.2022 23:13

Son dakika Galatasaray haberleri: Erman Toroğlu’ndan Galatasaray’a olay sözler! Domenec Torrent’e verdi veriştirdi…

Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'de 35. haftanın kapanış gününde Galatasaray, sahasında Sivasspor'a 3-2 mağlup oldu. Kritik maçta aldığı mağlubiyetle taraftarının tepkisini çeken Galatasaray'da, eleştiri okları teknik direktör Domenec Torrent'e yöneldi. Sarı-kırmızılı ekibin İspanyol çalıştırıcısı Torrent için canlı yayında konuşan Erman Toroğlu, deneyimli teknik direktöre karşı olay ifadeler kullandı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika Galatasaray haberleri: Erman Toroğlu’ndan Galatasaray’a olay sözler! Domenec Torrent’e verdi veriştirdi…

Son dakika haberleri... Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'a 3-2 mağlup oldu.

Son dakika Galatasaray haberleri: Erman Toroğlu’ndan Galatasaray’a olay sözler! Domenec Torrent’e verdi veriştirdi…

Nef Stadı'nda oynanan müsabakada Sivasspor'un gollerini Mustapha Yatabare, Fredrik Ulvestad ve Ahmet Oğuz atarken, Galatasaray'ın gollerini ise Bafetimbi Gomis kaydetti.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Erman Toroğlu’ndan Galatasaray’a olay sözler! Domenec Torrent’e verdi veriştirdi…

Bu sonuçla ligde 14. mağlubiyetini yaşayan Galatasaray 47 puanda kalırken, Sivasspor ise puanını 48'e çıkardı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Erman Toroğlu’ndan Galatasaray’a olay sözler! Domenec Torrent’e verdi veriştirdi…

SAHASINDA 5 MAÇ SONRA KAYBETTİ

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de sahasında 5 maç aradan sonra mağlubiyet yaşadı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Erman Toroğlu’ndan Galatasaray’a olay sözler! Domenec Torrent’e verdi veriştirdi…

Sarı-kırmızılılar, bundan önce sahasında oynadığı 5 lig maçında 4 galibiyet ve bir beraberlik elde etmişti.

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