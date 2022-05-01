Son dakika Galatasaray haberleri: Erman Toroğlu’ndan Galatasaray’a olay sözler! Domenec Torrent’e verdi veriştirdi…

Giriş Tarihi: 01.05.2022 23:08
Güncelleme Tarihi: 01.05.2022
23:13
Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'de 35. haftanın kapanış gününde Galatasaray, sahasında Sivasspor'a 3-2 mağlup oldu. Kritik maçta aldığı mağlubiyetle taraftarının tepkisini çeken Galatasaray'da, eleştiri okları teknik direktör Domenec Torrent'e yöneldi. Sarı-kırmızılı ekibin İspanyol çalıştırıcısı Torrent için canlı yayında konuşan Erman Toroğlu, deneyimli teknik direktöre karşı olay ifadeler kullandı. İşte son dakika haberinin detayları...