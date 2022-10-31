Giriş Tarihi: 31.10.2022 21:41 Güncelleme Tarihi: 31.10.2022 21:44

Son dakika Galatasaray haberleri: Eski Galatasaraylıdan çok konuşulacak sözler! ‘Bazı futbolcular’ dedi ve açıkladı: Yer yerinden oynayacak…

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'de geçtiğimiz sezon tarihinin en kötü dönemlerinden birini geride bırakan Galatasaray, yeni sezona büyük umutlarla girdi. Değişen yönetim, teknik ekip ve futbolcularla birlikte şampiyonluk için yarışan sarı-kırmızılı ekip, ligin 12 haftalık diliminde 21 puan toplayarak 4'üncü sırada yer aldı. Son olarak Karagümrük'ü yenerek 3 maçlık kazanamama serisine son veren Aslan'da flaş bir iddia ortaya atıldı. Eski Galatasaraylı futbolcu, bazı futbolcular ve Okan Buruk hakkında çok konuşulacak ifadeler kullandı. İşte son dakika haberinin detayları…