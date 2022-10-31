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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Eski Galatasaraylıdan çok konuşulacak sözler! ‘Bazı futbolcular’ dedi ve açıkladı: Yer yerinden oynayacak…
Giriş Tarihi: 31.10.2022 21:41 Güncelleme Tarihi: 31.10.2022 21:44

Son dakika Galatasaray haberleri: Eski Galatasaraylıdan çok konuşulacak sözler! ‘Bazı futbolcular’ dedi ve açıkladı: Yer yerinden oynayacak…

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'de geçtiğimiz sezon tarihinin en kötü dönemlerinden birini geride bırakan Galatasaray, yeni sezona büyük umutlarla girdi. Değişen yönetim, teknik ekip ve futbolcularla birlikte şampiyonluk için yarışan sarı-kırmızılı ekip, ligin 12 haftalık diliminde 21 puan toplayarak 4'üncü sırada yer aldı. Son olarak Karagümrük'ü yenerek 3 maçlık kazanamama serisine son veren Aslan'da flaş bir iddia ortaya atıldı. Eski Galatasaraylı futbolcu, bazı futbolcular ve Okan Buruk hakkında çok konuşulacak ifadeler kullandı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Galatasaray haberleri: Eski Galatasaraylıdan çok konuşulacak sözler! ‘Bazı futbolcular’ dedi ve açıkladı: Yer yerinden oynayacak…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de yeni sezona Okan Buruk yönetiminde başlayan Galatasaray, yaz transfer dönemini bir hayli hareketli geçirdi.

Son dakika Galatasaray haberleri: Eski Galatasaraylıdan çok konuşulacak sözler! ‘Bazı futbolcular’ dedi ve açıkladı: Yer yerinden oynayacak…

Dünya yıldızlarını kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, 2022-2023 sezonunu şampiyon tamamlamanın peşinde.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Eski Galatasaraylıdan çok konuşulacak sözler! ‘Bazı futbolcular’ dedi ve açıkladı: Yer yerinden oynayacak…

Mauro Icardi, Dries Mertens, Juan Mata ve Seferovic gibi isimleri transfer eden Galatasaray, ligin 12 haftalık dilimini 4'üncü sırada tamamladı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Eski Galatasaraylıdan çok konuşulacak sözler! ‘Bazı futbolcular’ dedi ve açıkladı: Yer yerinden oynayacak…

Bu süreçte bazı Galatasaraylı taraftarlar tarafından eleştirilerin odağında olan Okan Buruk için olay bir iddia ortaya atıldı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Eski Galatasaraylıdan çok konuşulacak sözler! ‘Bazı futbolcular’ dedi ve açıkladı: Yer yerinden oynayacak…

ENGİN BAYTAR'IN AÇIKLAMALARI GÜNDEM OLDU

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un eleştirildiği şu günlerde takımın eski futbolcusu Engin Baytar'ın yaptığı açıklama büyük yankı uyandırdı.

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