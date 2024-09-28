Giriş Tarihi: 28.09.2024 21:36
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024
21:46
SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Eski Galatasaraylıdan Okan Buruk’a olay sözler! Kasımpaşa maçı sonrası…
Son dakika Galatasaray haberleri… Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Mücadeleye iyi başlayan sarı-kırmızılı ekip, 3-0 öne geçse de skoru korumayı başaramadı. Maçın son anlarından Kasımpaşa, attığı golle birlikte Galatasaray'dan 1 puanı aldı. Bunun üzerine eski Galatasaraylı futbolcu, Okan Buruk için olay ifadeler kullandı. İşte son dakika haberinin detayları…