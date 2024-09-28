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Haberler Galeri SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Eski Galatasaraylıdan Okan Buruk’a olay sözler! Kasımpaşa maçı sonrası…
Giriş Tarihi: 28.09.2024 21:36 Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 21:46

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Eski Galatasaraylıdan Okan Buruk’a olay sözler! Kasımpaşa maçı sonrası…

Son dakika Galatasaray haberleri… Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Mücadeleye iyi başlayan sarı-kırmızılı ekip, 3-0 öne geçse de skoru korumayı başaramadı. Maçın son anlarından Kasımpaşa, attığı golle birlikte Galatasaray'dan 1 puanı aldı. Bunun üzerine eski Galatasaraylı futbolcu, Okan Buruk için olay ifadeler kullandı. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Eski Galatasaraylıdan Okan Buruk’a olay sözler! Kasımpaşa maçı sonrası…

Son dakika haberleri… Galatasaray, Süper Lig'in 7'nci haftasında sahasında Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı. Bu sonucun ardından sarı-kırmızılı ekip, ligde ilk kez puan kaybetti.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Eski Galatasaraylıdan Okan Buruk’a olay sözler! Kasımpaşa maçı sonrası…

Galatasaray'ın gollerini 20 ve 28. dakikalarda Victor Osimhen, 34. dakikada ise Mauro Icardi kaydetti.

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SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Eski Galatasaraylıdan Okan Buruk’a olay sözler! Kasımpaşa maçı sonrası…

Kasımpaşa'nın gollerini 44. dakikada Mamadou Fall, 93. dakikada penaltıdan Hajradinovic, 90+5. dakikada Da Costa kaydetti.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Eski Galatasaraylıdan Okan Buruk’a olay sözler! Kasımpaşa maçı sonrası…

Bu sonuçla Galatasaray puanını 19'a çıkardı. Kasımpaşa ise 7 puana yükseldi. Galatasaray bir sonraki maçta Avrupa Ligi'nde Rigas Skola ile oynayacak. Kasımpaşa ise ligde Bodrum FK'yi konuk edecek.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Eski Galatasaraylıdan Okan Buruk’a olay sözler! Kasımpaşa maçı sonrası…

VICTOR OSIMHEN İLK GOLÜNÜ ATTI

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde İtalya Serie A ekibi Napoli'den 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen, sarı-kırmızılı formayla ilk golünü attı.

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