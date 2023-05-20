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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Fernando Muslera’nın o hareketi kafaları karıştırdı! Sivasspor maçında kimse anlam veremedi…
Giriş Tarihi: 20.05.2023 23:39 Güncelleme Tarihi: 20.05.2023 23:42

Son dakika Galatasaray haberleri: Fernando Muslera’nın o hareketi kafaları karıştırdı! Sivasspor maçında kimse anlam veremedi…

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'de ligin son haftalarına zirvede giren Galatasaray, 35. hafta mücadelesinde Sivasspor'u Nef Stadı'nda ağırladı. Karşılaşmanın başından sonuna dek üstün oynayan sarı-kırmızılı ekip, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Mauro Icardi'nin golleriyle 3 puanı elde eden Aslan, zirvede bir kez daha rakipleriyle olan puan farkını açtı. Öte yandan Sivasspor maçının son düdüğünün ardından Fernando Muslera'nın yaptığı hareket de taraftarın kafasını karıştırdı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Galatasaray haberleri: Fernando Muslera’nın o hareketi kafaları karıştırdı! Sivasspor maçında kimse anlam veremedi…

Son dakika haberleri… Lider Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'u 2-0 yenerek, şampiyonluk kapısını sonuna kadar araladı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Fernando Muslera’nın o hareketi kafaları karıştırdı! Sivasspor maçında kimse anlam veremedi…

Nef Stadı'nda oynanan karşılaşmada rakibi karşısında baskın bir mücadele ortaya koyan sarı-kırmızılı takım, Arjantinli yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin kaydettiği gollerle sahadan galip ayrıldı.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Fernando Muslera’nın o hareketi kafaları karıştırdı! Sivasspor maçında kimse anlam veremedi…

Süper Lig'de son üç maçını kazanan Galatasaray puanını 79'a çıkarırken, Demir Grup Sivasspor ise 37 puanda kaldı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Fernando Muslera’nın o hareketi kafaları karıştırdı! Sivasspor maçında kimse anlam veremedi…

Sarı-kırmızılı takım, ligin 36. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile yapacağı maçtan galibiyetle ayrıldığı takdirde diğer karşılaşmaların sonuçlarına bakılmadan şampiyonluğunu ilan edecek.

Son dakika Galatasaray haberleri: Fernando Muslera’nın o hareketi kafaları karıştırdı! Sivasspor maçında kimse anlam veremedi…

Galatasaray'ın MKE Ankaragücü deplasmanında puan kaybı yaşaması halinde bile ikinci sıradaki rakibi Fenerbahçe'nin Fraport TAV Antalyaspor karşısında alacağı sonuç, sarı-kırmızılı ekibi şampiyonluğa taşıyabilir.

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