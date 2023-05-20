Giriş Tarihi: 20.05.2023 23:39 Güncelleme Tarihi: 20.05.2023 23:42

Son dakika Galatasaray haberleri: Fernando Muslera’nın o hareketi kafaları karıştırdı! Sivasspor maçında kimse anlam veremedi…

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'de ligin son haftalarına zirvede giren Galatasaray, 35. hafta mücadelesinde Sivasspor'u Nef Stadı'nda ağırladı. Karşılaşmanın başından sonuna dek üstün oynayan sarı-kırmızılı ekip, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Mauro Icardi'nin golleriyle 3 puanı elde eden Aslan, zirvede bir kez daha rakipleriyle olan puan farkını açtı. Öte yandan Sivasspor maçının son düdüğünün ardından Fernando Muslera'nın yaptığı hareket de taraftarın kafasını karıştırdı. İşte son dakika haberinin detayları…