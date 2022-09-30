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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray Arda Turan kararını verdi! Resmi açıklama sonrası flaş karar...
Giriş Tarihi: 30.09.2022 07:13 Güncelleme Tarihi: 30.09.2022 07:13

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray Arda Turan kararını verdi! Resmi açıklama sonrası flaş karar...

Son dakika Galatasaray haberleri: Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından Galatasaray'ın eski yıldızı Arda Turan, geçtiğimiz haftalarda futbolu bıraktığını açıklamıştı. Başarılı futbol adamının sarı-kırmızılılarda antrenörlük görevine başlayacağı öne sürülmüştü. Bu gelişmelerin ardından Arda Turan için Galatasaray'dan resmi açıklama geldi. Sarı-kırmızılı kulüp, Arda Turan için verilen kararı detaylarıyla açıkladı. İşte ayrıntılar...

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray Arda Turan kararını verdi! Resmi açıklama sonrası flaş karar...

Son dakika Galatasaray haberleri: Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından Galatasaray'ın eski yıldızı Arda Turan, geçtiğimiz haftalarda futbolu bıraktığını açıklamıştı. Başarılı futbol adamının sarı-kırmızılılarda antrenörlük görevine başlayacağı öne sürülmüştü. Bu gelişmelerin ardından Arda Turan için Galatasaray'dan resmi açıklama geldi. Sarı-kırmızılı kulüp, Arda Turan için verilen kararı detaylarıyla açıkladı. İşte ayrıntılar...

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray Arda Turan kararını verdi! Resmi açıklama sonrası flaş karar...

Geçtiğimiz sezonu Galatasaray'da tamamladıktan sonra futbolu bıraktığını açıklayan Arda Turan'ın kariyerine nasıl devam edeceği merak konusuydu.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray Arda Turan kararını verdi! Resmi açıklama sonrası flaş karar...

İstanbulspor'la oynanan hazırlık maçının ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk yaptığı açıklamada, "Arda bizim için ve Türk futbolu için çok değerli bir isim. Galatasaray'ın kapıları onun için her zaman açıktır. Arda'nın da futbol sonrası hangi konuda futbolun içinde olacağına kendi karar verecek.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray Arda Turan kararını verdi! Resmi açıklama sonrası flaş karar...

Bununla ilgili kendini geliştirecektir. Geleceğine yatırım yapacaktır. Arda bizim için önemli. Şu anda böyle bir görüşmemiz olmadı." ifadelerini kullanmıştı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray Arda Turan kararını verdi! Resmi açıklama sonrası flaş karar...

Sarı-kırmızılıların Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un da Arda Turan'ı, satın alması an meselesi olduğu Belçika ekibi Olympic Charleroi'nın teknik direktörü yapacağı iddia edilmişti.

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