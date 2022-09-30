İstanbulspor'la oynanan hazırlık maçının ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk yaptığı açıklamada, "Arda bizim için ve Türk futbolu için çok değerli bir isim. Galatasaray'ın kapıları onun için her zaman açıktır. Arda'nın da futbol sonrası hangi konuda futbolun içinde olacağına kendi karar verecek.