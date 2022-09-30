Giriş Tarihi: 30.09.2022 07:13
Güncelleme Tarihi: 30.09.2022
07:13
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray Arda Turan kararını verdi! Resmi açıklama sonrası flaş karar...
Son dakika Galatasaray haberleri: Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından Galatasaray'ın eski yıldızı Arda Turan, geçtiğimiz haftalarda futbolu bıraktığını açıklamıştı. Başarılı futbol adamının sarı-kırmızılılarda antrenörlük görevine başlayacağı öne sürülmüştü. Bu gelişmelerin ardından Arda Turan için Galatasaray'dan resmi açıklama geldi. Sarı-kırmızılı kulüp, Arda Turan için verilen kararı detaylarıyla açıkladı. İşte ayrıntılar...