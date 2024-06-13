Giriş Tarihi: 13.06.2024 09:53
Güncelleme Tarihi: 13.06.2024
09:58
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray Batshuayi için kararını verdi! İstediği rakam dudak uçuklattı...
Son dakika Galatasaray haberleri: 102 puanla sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'ne gitmeyi hedefleyen Cimbom, play-off'u geçmek ve gruplara kalmak istiyor. Yeni transferler için yoğun bir mesai harcayan yönetim F.Bahçe ile sözleşmesi biten Michy Batshuayi ile masaya oturdu. İşte transfer haberinin detayları...