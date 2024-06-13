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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray Batshuayi için kararını verdi! İstediği rakam dudak uçuklattı...
Giriş Tarihi: 13.06.2024 09:53 Güncelleme Tarihi: 13.06.2024 09:58

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray Batshuayi için kararını verdi! İstediği rakam dudak uçuklattı...

Son dakika Galatasaray haberleri: 102 puanla sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'ne gitmeyi hedefleyen Cimbom, play-off'u geçmek ve gruplara kalmak istiyor. Yeni transferler için yoğun bir mesai harcayan yönetim F.Bahçe ile sözleşmesi biten Michy Batshuayi ile masaya oturdu. İşte transfer haberinin detayları...

MEHMET ÖZCAN
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray Batshuayi için kararını verdi! İstediği rakam dudak uçuklattı...

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de 102 puan toplayarak üst üste ikinci kez şampiyon olan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray Batshuayi için kararını verdi! İstediği rakam dudak uçuklattı...

Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için play-off mücadelesi verecek olan sarı-kırmızılı takımda kimlerin kalıp kalmayacağı merak edilirken, gözler diğer yandan yeni yapılacak transferlere çevrildi.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray Batshuayi için kararını verdi! İstediği rakam dudak uçuklattı...

Yeni sezon hazırlıklarına 3 Temmuz'da başlayacak olan Cimbom, yıldız transferleri için kesenin ağzını açacak.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray Batshuayi için kararını verdi! İstediği rakam dudak uçuklattı...

G.SARAY'DAN GOLCÜ HAMLESİ

Transferde yeni bir golcü hamlesi yapmak isteyen sarı-kırmızılı camia, Icardi'nin yanına güçlü bir forvet getirmeyi planlıyor.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray Batshuayi için kararını verdi! İstediği rakam dudak uçuklattı...

Galatasaray'da geride kalan sezonda Mauro İcardi'yi sırasıyla 3 isim (Bakambu, Halil Dervişoğlu ve Carlos Vinicius) yedekledi.

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