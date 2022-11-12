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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray bonservisini alacak derken beklenmedik gelişme! Mauro Icardi’nin yeni adresini duyurdular…
Giriş Tarihi: 12.11.2022 18:26 Güncelleme Tarihi: 12.11.2022 18:29

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray bonservisini alacak derken beklenmedik gelişme! Mauro Icardi’nin yeni adresini duyurdular…

Son dakika Galatasaray haberleri… Bu yaz transfer döneminde birbirinden önemli oyuncuları Türkiye'ye getiren Galatasaray, transferin son günlerinde Mauro Icardi'yi kadrosuna katmıştı. Arjantinli dünya yıldızı golcü taraftarlarda büyük heyecan yaratırken yıldız oyuncu Beşiktaş derbisinde attığı gollerle damga vuran isim oldu. Haftalar geçtikçe yükselen performansıyla birlikte taraftarların ümidini arttıran golcü oyuncunun bonservisinin alınması da gündem haline geldi. Başkan Dursun Özbek, bu konu hakkında sinyalleri verirken Galatasaraylıları şaşırtan haber İtalya'dan geldi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray bonservisini alacak derken beklenmedik gelişme! Mauro Icardi’nin yeni adresini duyurdular…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de geçtiğimiz tarihinin en kötü sıralamalarından birini elde eden Galatasaray, yeni sezona yeni bir yönetim ve teknik heyetle girdi.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray bonservisini alacak derken beklenmedik gelişme! Mauro Icardi’nin yeni adresini duyurdular…

Okan Buruk yönetiminde şampiyonluk hedefiyle sezona başlayan sarı-kırmızılılar, yaz transfer döneminde birden çok dünya yıldızını kadrosuna kattı.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray bonservisini alacak derken beklenmedik gelişme! Mauro Icardi’nin yeni adresini duyurdular…

Mauro Icardi, Dries Mertens, Juan Mata gibi yıldızlarla sezona başlayan Aslan, ligin ilk 13 haftasında 24 puan toplamayı başardı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray bonservisini alacak derken beklenmedik gelişme! Mauro Icardi’nin yeni adresini duyurdular…

Transferin son günlerinde İstanbul'a getirilen Mauro Icardi, taraftarı en çok heyecanlandıran isim oldu. Arjantinli golcü, Fransız devi PSG'den kiralandı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray bonservisini alacak derken beklenmedik gelişme! Mauro Icardi’nin yeni adresini duyurdular…

Sezon sonu PSG'ye geri dönmesi beklenen Icardi için Galatasaray başkanı Dursun Özbek, bonservisinin alınabileceği ipucunu vermişti.

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