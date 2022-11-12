Giriş Tarihi: 12.11.2022 18:26 Güncelleme Tarihi: 12.11.2022 18:29

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray bonservisini alacak derken beklenmedik gelişme! Mauro Icardi’nin yeni adresini duyurdular…

Son dakika Galatasaray haberleri… Bu yaz transfer döneminde birbirinden önemli oyuncuları Türkiye'ye getiren Galatasaray, transferin son günlerinde Mauro Icardi'yi kadrosuna katmıştı. Arjantinli dünya yıldızı golcü taraftarlarda büyük heyecan yaratırken yıldız oyuncu Beşiktaş derbisinde attığı gollerle damga vuran isim oldu. Haftalar geçtikçe yükselen performansıyla birlikte taraftarların ümidini arttıran golcü oyuncunun bonservisinin alınması da gündem haline geldi. Başkan Dursun Özbek, bu konu hakkında sinyalleri verirken Galatasaraylıları şaşırtan haber İtalya'dan geldi. İşte son dakika haberinin detayları…