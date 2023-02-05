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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray bonservisini alacak derken şok eden gelişme! Mauro Icardi’nin yeni takımını yazdılar…
Giriş Tarihi: 05.02.2023 00:03 Güncelleme Tarihi: 05.02.2023 00:05

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray bonservisini alacak derken şok eden gelişme! Mauro Icardi’nin yeni takımını yazdılar…

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'de geçtiğimiz sezon yarattığı hayal kırıklığının ardından yeni bir kimliğe bürünen Galatasaray, Dursun Özbek'in başkanlığında kadrosunun büyük bir bölümünü değiştirdi. Okan Buruk'un başına geçtiğim takıma dünya yıldızları transfer edilirken en dikkat çekeni ise Mauro Icardi oldu. Sarı-kırmızılı forma altında gösterdiği performansla yeniden doğan Icardi için bonservis görüşmeleri de sürüyor. Bu sırada ise İtalyan basınından şok eden bir haber geldi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray bonservisini alacak derken şok eden gelişme! Mauro Icardi’nin yeni takımını yazdılar…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de bir önceki sezonun hayal kırıklığını yıkan Galatasaray, ligde 51 puanla zirvede yer alıyor.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray bonservisini alacak derken şok eden gelişme! Mauro Icardi’nin yeni takımını yazdılar…

Okan Buruk'la 2022-2023 sezonuna başlayan sarı-kırmızılı ekip, sezona inişli çıkışlı bir başlangıç yapan Aslan, Dünya Kupası arasından sonra toparlandı.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray bonservisini alacak derken şok eden gelişme! Mauro Icardi’nin yeni takımını yazdılar…

Ligde tam 11 maçlık galibiyet serisi yakalayan Galatasaray, en yakın rakibi Fenerbahçe'nin de 6 puan önüne geçti.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray bonservisini alacak derken şok eden gelişme! Mauro Icardi’nin yeni takımını yazdılar…

Hafta sonu oynanacak Trabzonspor derbisini de kazanarak bir rekoru daha kırmak isteyen Galatasaray'da ilginç transfer gelişmeleri yaşanıyor.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray bonservisini alacak derken şok eden gelişme! Mauro Icardi’nin yeni takımını yazdılar…

MAURO ICARDI BEĞENİ TOPLADI

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Arjantinli dünya yıldızı Mauro Icardi, sarı-kırmızılı ekipte formunu yükseltti.

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