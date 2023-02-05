Giriş Tarihi: 05.02.2023 00:03 Güncelleme Tarihi: 05.02.2023 00:05

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray bonservisini alacak derken şok eden gelişme! Mauro Icardi’nin yeni takımını yazdılar…

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'de geçtiğimiz sezon yarattığı hayal kırıklığının ardından yeni bir kimliğe bürünen Galatasaray, Dursun Özbek'in başkanlığında kadrosunun büyük bir bölümünü değiştirdi. Okan Buruk'un başına geçtiğim takıma dünya yıldızları transfer edilirken en dikkat çekeni ise Mauro Icardi oldu. Sarı-kırmızılı forma altında gösterdiği performansla yeniden doğan Icardi için bonservis görüşmeleri de sürüyor. Bu sırada ise İtalyan basınından şok eden bir haber geldi. İşte son dakika haberinin detayları…