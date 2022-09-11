Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray devre arası operasyonuna başladı! İlk ayrılık ve ilk transfer şimdiden belli oldu…

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'de geçtiğimiz sezon büyük bir hayal kırıklığı yaratan Galatasaray, yeni sezona bomba transferlerle başladı. Yaz transfer sezonunu en etkili geçiren kulüplerden birisi olan sarı-kırmızılılar, Mertens, Icardi, Mata ve Torreira gibi yıldızları kadrosuna kattı. Birçok oyuncusuyla da yollarını ayıran Aslan, transfer operasyonuna devre arasında devam edecek. Sarı-kırmızılı ekipte ilk gidecek oyuncu ve yapılacak ilk transfer de şimdiden belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları…