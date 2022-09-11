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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray devre arası operasyonuna başladı! İlk ayrılık ve ilk transfer şimdiden belli oldu…
Giriş Tarihi: 11.09.2022 19:17 Güncelleme Tarihi: 11.09.2022 19:21

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray devre arası operasyonuna başladı! İlk ayrılık ve ilk transfer şimdiden belli oldu…

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'de geçtiğimiz sezon büyük bir hayal kırıklığı yaratan Galatasaray, yeni sezona bomba transferlerle başladı. Yaz transfer sezonunu en etkili geçiren kulüplerden birisi olan sarı-kırmızılılar, Mertens, Icardi, Mata ve Torreira gibi yıldızları kadrosuna kattı. Birçok oyuncusuyla da yollarını ayıran Aslan, transfer operasyonuna devre arasında devam edecek. Sarı-kırmızılı ekipte ilk gidecek oyuncu ve yapılacak ilk transfer de şimdiden belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray devre arası operasyonuna başladı! İlk ayrılık ve ilk transfer şimdiden belli oldu…

Son dakika haberleri… Bir önceki sezon yapılan büyük harcamalara ve yatırımlara rağmen oldukça kötü bir sezon geçiren Galatasaray, hayal kırıklığı yaratmıştı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray devre arası operasyonuna başladı! İlk ayrılık ve ilk transfer şimdiden belli oldu…

Bu sezon ise ligi on üçüncü bitiren takımdan birçok oyuncu yerini yenilere bıraktı.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray devre arası operasyonuna başladı! İlk ayrılık ve ilk transfer şimdiden belli oldu…

Dursun Özbek yönetiminin göreve gelmesiyle çalışmalara başlayan Erden Timur, transferin büyük bölümünde başrolü oynadı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray devre arası operasyonuna başladı! İlk ayrılık ve ilk transfer şimdiden belli oldu…

Kadroya katılan Mauro Icardi, Dries Mertens, Lucas Torreira ve Juan Mata gibi dünya yıldızları taraftarın da beklentisini yükselten unsurlardan birisi oldu.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray devre arası operasyonuna başladı! İlk ayrılık ve ilk transfer şimdiden belli oldu…

Ligin ilk 5 haftasında Okan Buruk yönetimindeki Aslan, 10 puan toplamayı başardı.

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