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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray yeni yılın ilk bombasını patlatıyor! Aslan'dan şampiyonluk hamlesi...
Giriş Tarihi: 06.12.2023 18:57 Güncelleme Tarihi: 06.12.2023 18:58

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray yeni yılın ilk bombasını patlatıyor! Aslan'dan şampiyonluk hamlesi...

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'de yoluna emin adımlarla devam eden Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde üst üste 2'inci şampiyonluğunu yaşamak istiyor. Ligde ve Avrupa'da başarılı sonuçlar almayı başaran sarı-kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag'ın olduğu grupta mücadele ediyor. Süper Lig'de de 37 puanla lider Fenerbahçe'yle eşit durumda olan Galatasaray, devre arasında flaş bir transfere hazırlanıyor. Yeni yılın ilk bombasını patlatacak olan Aslan'dan şampiyonluk hamlesi geliyor. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray yeni yılın ilk bombasını patlatıyor! Aslan’dan şampiyonluk hamlesi...

Son dakika haberleri… Süper Lig'de futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Bu sezon Okan Buruk yönetiminde üst üste 2'inci şampiyonluğunu arayan Galatasaray, ligde 2'inci sırada yer alıyor.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray yeni yılın ilk bombasını patlatıyor! Aslan’dan şampiyonluk hamlesi...

Sezona oldukça iyi bir başlangıç yapan sarı-kırmızılılar, Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde taraftarını memnun ediyor.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray yeni yılın ilk bombasını patlatıyor! Aslan’dan şampiyonluk hamlesi...

Yaz transfer döneminde Wilfried Zaha, Hakim Ziyech, Davinson Sanchez gibi dünyaca ünlü isimleri kadrosuna katan aslan devre arasında da kadrosunu güçlendirmenin peşinde.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray yeni yılın ilk bombasını patlatıyor! Aslan’dan şampiyonluk hamlesi...

Sezon başında kadroya eklenen Tanguy Ndombele, Galatasaray'da yeni transferler arasında performansı en düşük seviyede kalan isimlerden birisi oldu.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray yeni yılın ilk bombasını patlatıyor! Aslan’dan şampiyonluk hamlesi...

Ndombele'nin yerine devre arasında takviye yapmak isteyen Aslan, dünyaca ünlü yıldız bir orta saha oyuncusunu gözüne kestirdi.

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