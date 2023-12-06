Giriş Tarihi: 06.12.2023 18:57 Güncelleme Tarihi: 06.12.2023 18:58

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray yeni yılın ilk bombasını patlatıyor! Aslan'dan şampiyonluk hamlesi...

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'de yoluna emin adımlarla devam eden Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde üst üste 2'inci şampiyonluğunu yaşamak istiyor. Ligde ve Avrupa'da başarılı sonuçlar almayı başaran sarı-kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag'ın olduğu grupta mücadele ediyor. Süper Lig'de de 37 puanla lider Fenerbahçe'yle eşit durumda olan Galatasaray, devre arasında flaş bir transfere hazırlanıyor. Yeni yılın ilk bombasını patlatacak olan Aslan'dan şampiyonluk hamlesi geliyor. İşte son dakika haberinin detayları…