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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberi: Fernando Muslera’nın yerine dünya yıldızı geliyor! Kimse bunu beklemiyordu: Sürpriz isimle ilk görüşme yapıldı...
Giriş Tarihi: 04.07.2023 20:33 Güncelleme Tarihi: 04.07.2023 20:33

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Fernando Muslera’nın yerine dünya yıldızı geliyor! Kimse bunu beklemiyordu: Sürpriz isimle ilk görüşme yapıldı...

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden başladı. UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak için 3 farklı eleme maçı oynayacak olan sarı-kırmızılı ekip, yoğun bir şekilde transferler için de çabalıyor. Fernando Muslera'nın ilerleyen yaşı nedeniyle yerini alacak bir kaleci takviyesi yapmak isteyen Aslan, Fenerbahçe'nin de gözüne kestirdiği dünyaca ünlü isim için devreye girdi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Fernando Muslera’nın yerine dünya yıldızı geliyor! Kimse bunu beklemiyordu: Sürpriz isimle ilk görüşme yapıldı...

Son dakika haberleri… Okan Buruk yönetiminde 2022-2023 sezonunu başarıyla tamamlayan Galatasaray, sezon sonunda şampiyonluk elde etti.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Fernando Muslera’nın yerine dünya yıldızı geliyor! Kimse bunu beklemiyordu: Sürpriz isimle ilk görüşme yapıldı...

Tarihi bir sezonu geride bırakarak rekorlarla gelen şampiyonluğun sevincini yaşayan Aslan, gelecek sezon hazırlıklarına da hız kesmeden başladı.

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Son dakika Galatasaray transfer haberi: Fernando Muslera’nın yerine dünya yıldızı geliyor! Kimse bunu beklemiyordu: Sürpriz isimle ilk görüşme yapıldı...

Özellikle transfer çalışmalarını dikkatle sürdüren sarı-kırmızılı ekip, öncelikli hedef olarak Mauro Icardi'yi kadrosuna katmak istiyor.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Fernando Muslera’nın yerine dünya yıldızı geliyor! Kimse bunu beklemiyordu: Sürpriz isimle ilk görüşme yapıldı...

Icardi'nin dışında Rashica, Paredes ve Angelino için de çalışmalarına devam eden Aslan, bir de kaleci takviyesi yapma peşinde.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Fernando Muslera’nın yerine dünya yıldızı geliyor! Kimse bunu beklemiyordu: Sürpriz isimle ilk görüşme yapıldı...

Bu sırada Galatasaray'ın radarına kimsenin beklemediği bir dünya yıldızı girdi.

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