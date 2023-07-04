Giriş Tarihi: 04.07.2023 20:33 Güncelleme Tarihi: 04.07.2023 20:33

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Fernando Muslera’nın yerine dünya yıldızı geliyor! Kimse bunu beklemiyordu: Sürpriz isimle ilk görüşme yapıldı...

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden başladı. UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak için 3 farklı eleme maçı oynayacak olan sarı-kırmızılı ekip, yoğun bir şekilde transferler için de çabalıyor. Fernando Muslera'nın ilerleyen yaşı nedeniyle yerini alacak bir kaleci takviyesi yapmak isteyen Aslan, Fenerbahçe'nin de gözüne kestirdiği dünyaca ünlü isim için devreye girdi. İşte son dakika haberinin detayları…