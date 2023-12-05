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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray efsanesi Fernando Muslera’nın yerine getiriyor! İşte Aslan’ın yeni kalecisi…
Giriş Tarihi: 05.12.2023 18:17 Güncelleme Tarihi: 05.12.2023 18:20

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray efsanesi Fernando Muslera’nın yerine getiriyor! İşte Aslan’ın yeni kalecisi…

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'de yoluna emin adımlarla devam eden Galatasaray, son olarak ligin 14. haftasında Pendikspor'u 2-0 mağlup ederek puanını 37'ye yükseltti. Fenerbahçe'yle aynı puanı paylaşan Aslan, averaj farkıyla haftayı 2. sırada kapattı. Bir yandan da Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden sarı-kırmızılı ekipte flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. İlerleyen yaşı nedeniyle gelecek sezonlarda yerine yeni bir oyuncu bakılan Fernando Muslera'dan formayı alacak ismi Galatasaray'ın efsanesi getiriyor. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray efsanesi Fernando Muslera’nın yerine getiriyor! İşte Aslan’ın yeni kalecisi…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de Okan Buruk ile 2 sezondur çalışan Galatasaray, 2022-2023 sezonunda tarihi bir şampiyonluk yaşadı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray efsanesi Fernando Muslera’nın yerine getiriyor! İşte Aslan’ın yeni kalecisi…

Rekor galibiyet serileri ve derbi maçlarda kurulan üstünlükle adından söz ettiren Aslan, yeni sezona da favori olarak başladı.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray efsanesi Fernando Muslera’nın yerine getiriyor! İşte Aslan’ın yeni kalecisi…

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhaglı grupta yer alan sarı-kırmızılılar, son maç öncesi 5 puanda bulunuyor.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray efsanesi Fernando Muslera’nın yerine getiriyor! İşte Aslan’ın yeni kalecisi…

Hem Süper Lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde mücadelesine devam eden Aslan, yıldızlarla dolu kadrosuna da takviye peşinde.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray efsanesi Fernando Muslera’nın yerine getiriyor! İşte Aslan’ın yeni kalecisi…

Devre arası transfer döneminde özellikle orta saha ve kaleci transferi yapması beklenen Galatasaray'da flaş bir iddia ortaya atıldı.

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