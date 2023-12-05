Giriş Tarihi: 05.12.2023 18:17 Güncelleme Tarihi: 05.12.2023 18:20

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray efsanesi Fernando Muslera’nın yerine getiriyor! İşte Aslan’ın yeni kalecisi…

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'de yoluna emin adımlarla devam eden Galatasaray, son olarak ligin 14. haftasında Pendikspor'u 2-0 mağlup ederek puanını 37'ye yükseltti. Fenerbahçe'yle aynı puanı paylaşan Aslan, averaj farkıyla haftayı 2. sırada kapattı. Bir yandan da Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden sarı-kırmızılı ekipte flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. İlerleyen yaşı nedeniyle gelecek sezonlarda yerine yeni bir oyuncu bakılan Fernando Muslera'dan formayı alacak ismi Galatasaray'ın efsanesi getiriyor. İşte son dakika haberinin detayları…