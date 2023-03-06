Giriş Tarihi: 06.03.2023 00:59 Güncelleme Tarihi: 06.03.2023 01:02

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray eski yıldızını yeniden İstanbul’a getiriyor! Erden Timur gelecek yılın transferi için girişimlere başladı…

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'de Okan Buruk yönetiminde yoluna devam eden Galatasaray, ligde 57 puanla zirvede yer alıyor. Geçtiğimiz sezon oluşan hayal kırıklığını atlatan sarı-kırmızılı ekip, yaz transfer döneminde birçok yıldız isimle kadrosunu güçlendirmişti. Bu transferlerine devre arasında da devam eden Aslan, şimdi ise gelecek sezonun planlamasını yapmaya başladı. Bu doğrultuda takımın eski yıldızı için girişimlerine başlayan Galatasaray, taraftarını heyecanlandırdı. İşte son dakika haberinin detayları…