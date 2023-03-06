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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray eski yıldızını yeniden İstanbul’a getiriyor! Erden Timur gelecek yılın transferi için girişimlere başladı…
Giriş Tarihi: 06.03.2023 00:59 Güncelleme Tarihi: 06.03.2023 01:02

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray eski yıldızını yeniden İstanbul’a getiriyor! Erden Timur gelecek yılın transferi için girişimlere başladı…

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'de Okan Buruk yönetiminde yoluna devam eden Galatasaray, ligde 57 puanla zirvede yer alıyor. Geçtiğimiz sezon oluşan hayal kırıklığını atlatan sarı-kırmızılı ekip, yaz transfer döneminde birçok yıldız isimle kadrosunu güçlendirmişti. Bu transferlerine devre arasında da devam eden Aslan, şimdi ise gelecek sezonun planlamasını yapmaya başladı. Bu doğrultuda takımın eski yıldızı için girişimlerine başlayan Galatasaray, taraftarını heyecanlandırdı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray eski yıldızını yeniden İstanbul’a getiriyor! Erden Timur gelecek yılın transferi için girişimlere başladı…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de geçtiğimiz sezon büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Galatasaray, yeni sezona Okan Buruk yönetiminde başladı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray eski yıldızını yeniden İstanbul’a getiriyor! Erden Timur gelecek yılın transferi için girişimlere başladı…

Dursun Özbek'in başkanlık görevine gelmesiyle birlikte Erden Timur'a tam yetki verilen sarı-kırmızılı ekipte birçok yıldız transferi yapıldı.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray eski yıldızını yeniden İstanbul’a getiriyor! Erden Timur gelecek yılın transferi için girişimlere başladı…

Yaz transfer döneminde Mauro Icardi, Dries Mertens, Juan Mata, Lucas Torreira gibi isimleri kadrosuna katan Aslan, devre arasında da bu çalışmalarına devam etti.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray eski yıldızını yeniden İstanbul’a getiriyor! Erden Timur gelecek yılın transferi için girişimlere başladı…

Son yıldız transferini Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna katarak yapan sarı-kırmızılılar, bu kez de takımın eski yıldızını kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray eski yıldızını yeniden İstanbul’a getiriyor! Erden Timur gelecek yılın transferi için girişimlere başladı…

ERDEN TİMUR ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk planları yapan Galatasaray bir yandan da gelecek sezonun kadro çalışmalarını yürütüyor.

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