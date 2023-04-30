Giriş Tarihi: 30.04.2023 18:53 Güncelleme Tarihi: 30.04.2023 18:54

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray eski yıldızını yeniden Süper Lig’e getiriyor! Taraftarları sevinçten havalara uçuran gelişme…

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'de bu sezon yoluna Okan Buruk yönetiminde devam eden Galatasaray, ligde şampiyonluğun en büyük favorisi olarak görülüyor. Sarı-kırmızılı kulüp, geçtiğimiz sezonun yaralarını kısa sürede silerken bu sezon kadrosunu dünya yıldızlarıyla doldurdu. Ligde taraftarını memnun eden bir performans sergileyen Aslan, bir yandan da gelecek sezonun kadrosunu kurmayı planlıyor. Sarı-kırmızılı yönetim, bir dönem Galatasaray'da forma giyen yıldız oyuncuyu yeniden takıma katmayı istiyor. İşte son dakika haberinin detayları…