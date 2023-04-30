Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray eski yıldızını yeniden Süper Lig’e getiriyor! Taraftarları sevinçten havalara uçuran gelişme…
Giriş Tarihi: 30.04.2023 18:53 Güncelleme Tarihi: 30.04.2023 18:54

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray eski yıldızını yeniden Süper Lig’e getiriyor! Taraftarları sevinçten havalara uçuran gelişme…

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'de bu sezon yoluna Okan Buruk yönetiminde devam eden Galatasaray, ligde şampiyonluğun en büyük favorisi olarak görülüyor. Sarı-kırmızılı kulüp, geçtiğimiz sezonun yaralarını kısa sürede silerken bu sezon kadrosunu dünya yıldızlarıyla doldurdu. Ligde taraftarını memnun eden bir performans sergileyen Aslan, bir yandan da gelecek sezonun kadrosunu kurmayı planlıyor. Sarı-kırmızılı yönetim, bir dönem Galatasaray'da forma giyen yıldız oyuncuyu yeniden takıma katmayı istiyor. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray eski yıldızını yeniden Süper Lig’e getiriyor! Taraftarları sevinçten havalara uçuran gelişme…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de geçtiğimiz sezonun izlerini kısa sürede silen Galatasaray, sezonu şampiyon tamamlamanın hayalini kuruyor.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray eski yıldızını yeniden Süper Lig’e getiriyor! Taraftarları sevinçten havalara uçuran gelişme…

Okan Buruk yönetiminde oldukça iyi bir lig performansı sergileyen sarı-kırmızılılar, yaz transfer döneminde birçok yıldız oyuncuyu kadrosuna kattı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray eski yıldızını yeniden Süper Lig’e getiriyor! Taraftarları sevinçten havalara uçuran gelişme…

Dünya yıldızlarıyla girilen sezonda adından söz ettiren Aslan, ligde şampiyonluğun en büyük favorisi olarak görülüyor.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray eski yıldızını yeniden Süper Lig’e getiriyor! Taraftarları sevinçten havalara uçuran gelişme…

Bir yandan bu sezonu şampiyon tamamlamayı planlayan Galatasaray, bir yandan da gelecek sezonun çalışmalarını yapıyor.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray eski yıldızını yeniden Süper Lig’e getiriyor! Taraftarları sevinçten havalara uçuran gelişme…

Bu doğrultuda sarı-kırmızılıların eski oyuncusunu yeniden gündeme aldığı öğrenildi.

SON DAKİKA