Giriş Tarihi: 19.05.2024 11:56
Güncelleme Tarihi: 19.05.2024
11:56
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi Zaha'dan olay sözler! "Mutlu değilim"
Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray, bugün ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Cimbom, berabere kalması ya da galibiyet alması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek. Derbi öncesi Galatasaray'ın yıldızı Wilfried Zaha, yaptığı Twicth yayınıyla gündeme oturdu. Zaha'nın o sözleri dikkat çekti...