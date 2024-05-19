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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi Zaha'dan olay sözler! "Mutlu değilim"
Giriş Tarihi: 19.05.2024 11:56 Güncelleme Tarihi: 19.05.2024 11:56

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi Zaha'dan olay sözler! "Mutlu değilim"

Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray, bugün ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Cimbom, berabere kalması ya da galibiyet alması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek. Derbi öncesi Galatasaray'ın yıldızı Wilfried Zaha, yaptığı Twicth yayınıyla gündeme oturdu. Zaha'nın o sözleri dikkat çekti...

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi Zaha’dan olay sözler! Mutlu değilim

Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray yarın saat 19.00'da RAMS Park'ta Fenerbahçe ile karşılaşacak. Derbi öncesi Twitch yayın yapan yıldız oyuncu Zaha, izleyicilerle dikkat çeken bir sohbet yaptı. İşte Zaha'nın gündem olan o sözleri...

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi Zaha’dan olay sözler! Mutlu değilim

Ligde geride kalan haftalarda sarı-kırmızılılar 32 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda topladığı 99 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi Zaha’dan olay sözler! Mutlu değilim

Derbi öncesinde Fenerbahçe'nin 6 puan önünde yer alan Galatasaray, müsabakadan en az 1 puan aldığı takdirde 2023-2024 sezonunda şampiyonluğunu ilan edecek.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi Zaha’dan olay sözler! Mutlu değilim

HEDEF GALİBİYETLE ŞAMPİYONLUK

Sarı-kırmızılılar derbide mutlak galibiyet hedefliyor. Seyircisi önünde oynayacağı derbiye 3 parolasıyla çıkacak Galatasaray'da, Teknik Direktör Okan Buruk galibiyetle şampiyon olmak istediğini söyledi.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi Zaha’dan olay sözler! Mutlu değilim

SAHASINDA 35 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Galatasaray, ligde evinde yenilmiyor. Sarı-kırmızılılar sahasında oynadığı son 35 lig karşılaşmasında 33 galibiyet elde ederken, 2 kez de berabere kaldı. Aslan RAMS Park'ta son olarak Sivasspor'u evinde yendi. Sarı-kırmızılılar ayrıca bu sezon evinde oynadığı 18 maçtan da 3 puan ayrıldı.

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