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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray - Gaziantep FK maçındaki kırmızı kart çok konuşuldu! Abdülkerim Bardakcı'nın pozisyonunu Erman Toroğlu yorumladı...
Giriş Tarihi: 06.09.2022 00:19 Güncelleme Tarihi: 06.09.2022 00:21

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray - Gaziantep FK maçındaki kırmızı kart çok konuşuldu! Abdülkerim Bardakcı'nın pozisyonunu Erman Toroğlu yorumladı...

Son dakika Galatasaray haberleri… Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında yapılan Galatasaray-Gaziantep FK maçı 2-1 sona erdi. Maç boyunca oldukça yüksek tempoda oynanan mücadelede Galatasaraylı Abdülkerim Bardakcı, ikinci sarı karttan gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Öte yandan maçın ilk yarısında hakem Yaşar Kemal Uğurlu, tam 7 kart çıkardı. Abdülkerim ise gördüğü kırmızı kartla Süper Lig'de ilki yaşadı. Bu pozisyonu Erman Toroğlu, A Spor ekranlarında yorumladı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray - Gaziantep FK maçındaki kırmızı kart çok konuşuldu! Abdülkerim Bardakcı’nın pozisyonunu Erman Toroğlu yorumladı...

Son dakika haberleri… Süper Lig'de 5. haftanın kapanış maçı Galatasaray ile Gaziantep FK arasında oynandı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray - Gaziantep FK maçındaki kırmızı kart çok konuşuldu! Abdülkerim Bardakcı’nın pozisyonunu Erman Toroğlu yorumladı...

Oldukça yüksek tempoda oynanan zorlu mücadele, Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray - Gaziantep FK maçındaki kırmızı kart çok konuşuldu! Abdülkerim Bardakcı’nın pozisyonunu Erman Toroğlu yorumladı...

Gaziantep maçına etkili başlayan Galatasaray, rakip kalede pozisyon üstünlüğünü sağlasa da gol bulmakta zorlandı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray - Gaziantep FK maçındaki kırmızı kart çok konuşuldu! Abdülkerim Bardakcı’nın pozisyonunu Erman Toroğlu yorumladı...

Konuk ekip ise 27. dakikada yakaladığı kontratak pozisyonunda sol kanatta Sagal ile topu buluşturdu.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray - Gaziantep FK maçındaki kırmızı kart çok konuşuldu! Abdülkerim Bardakcı’nın pozisyonunu Erman Toroğlu yorumladı...

Tecrübeli kanat oyuncusu, topa gelişine vurarak Fernando Muslera'yı mağlup etti ve takımını 1-0 öne geçirdi.

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