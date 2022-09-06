Giriş Tarihi: 06.09.2022 00:19 Güncelleme Tarihi: 06.09.2022 00:21

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray - Gaziantep FK maçındaki kırmızı kart çok konuşuldu! Abdülkerim Bardakcı'nın pozisyonunu Erman Toroğlu yorumladı...

Son dakika Galatasaray haberleri… Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında yapılan Galatasaray-Gaziantep FK maçı 2-1 sona erdi. Maç boyunca oldukça yüksek tempoda oynanan mücadelede Galatasaraylı Abdülkerim Bardakcı, ikinci sarı karttan gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Öte yandan maçın ilk yarısında hakem Yaşar Kemal Uğurlu, tam 7 kart çıkardı. Abdülkerim ise gördüğü kırmızı kartla Süper Lig'de ilki yaşadı. Bu pozisyonu Erman Toroğlu, A Spor ekranlarında yorumladı. İşte son dakika haberinin detayları…