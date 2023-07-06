Giriş Tarihi: 06.07.2023 20:06 Güncelleme Tarihi: 06.07.2023 20:07

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray iki dünya yıldızını birlikte getiriyor! Taraftarlar çılgına dönecek: İşte o isimler…

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu rekorlar kırarak şampiyon tamamlayan Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor. UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde de mücadele edecek olan sarı-kırmızılı ekip, gruplara kalmak için güçlü bir kadro oluşturmanın peşinde. İlk olarak Mauro Icardi'yi transfer etmek isteyen Aslan, Arjantinli yıldızın alternatifleriyle ve farklı oyuncularla da girişimlerini sürdürüyor. Geçtiğimiz yaz gibi dolu bir transfer dönemi geçirmek isteyen Galatasaray'ın hedefinde dünyaca ünlü iki yıldız var. İşte son dakika haberinin detayları…