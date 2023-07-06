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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray iki dünya yıldızını birlikte getiriyor! Taraftarlar çılgına dönecek: İşte o isimler…
Giriş Tarihi: 06.07.2023 20:06 Güncelleme Tarihi: 06.07.2023 20:07

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray iki dünya yıldızını birlikte getiriyor! Taraftarlar çılgına dönecek: İşte o isimler…

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu rekorlar kırarak şampiyon tamamlayan Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor. UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde de mücadele edecek olan sarı-kırmızılı ekip, gruplara kalmak için güçlü bir kadro oluşturmanın peşinde. İlk olarak Mauro Icardi'yi transfer etmek isteyen Aslan, Arjantinli yıldızın alternatifleriyle ve farklı oyuncularla da girişimlerini sürdürüyor. Geçtiğimiz yaz gibi dolu bir transfer dönemi geçirmek isteyen Galatasaray'ın hedefinde dünyaca ünlü iki yıldız var. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray iki dünya yıldızını birlikte getiriyor! Taraftarlar çılgına dönecek: İşte o isimler…

Son dakika haberleri… Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Galatasaray, transfer çalışmalarını da hız kesmeden sürdürüyor.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray iki dünya yıldızını birlikte getiriyor! Taraftarlar çılgına dönecek: İşte o isimler…

İlk olarak Mauro Icardi'nin transferini bitirmek isteyen sarı-kırmızılı ekip, birçok yıldız oyuncuyla görüşmelerine devam ediyor.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray iki dünya yıldızını birlikte getiriyor! Taraftarlar çılgına dönecek: İşte o isimler…

Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edebilecek kaliteli ve alternatifli bir kadro kurmak isteyen Aslan, flaş transferler peşinde.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray iki dünya yıldızını birlikte getiriyor! Taraftarlar çılgına dönecek: İşte o isimler…

Radarına birçok yıldız isim giren Aslan, transferde yine büyük oynuyor.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray iki dünya yıldızını birlikte getiriyor! Taraftarlar çılgına dönecek: İşte o isimler…

HEDEF CHELSEA'DEN İKİ YILDIZ

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur'un, Chelsea'nin iki yıldızı Ziyech ve Aubameyang'ın transferi için İngiliz kulübünün yöneticileriyle bir görüşme yaptığı ileri sürüldü.

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