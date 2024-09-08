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Haberler Galeri SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray iki yıldızı birden bitiriyor! Jose Mourinho’nun eski öğrencisi gelecek: Taraftarları heyecanlandırdı…
Giriş Tarihi: 08.09.2024 22:29 Güncelleme Tarihi: 08.09.2024 22:35

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray iki yıldızı birden bitiriyor! Jose Mourinho’nun eski öğrencisi gelecek: Taraftarları heyecanlandırdı…

Son dakika Galatasaray haberleri… Yaz transfer döneminin son günlerine yaklaşırken çalışmalarına tam gaz devam eden Galatasaray, eksik bölgelerini tamamlamayı hedefliyor. Son olarak Victor Osimhen'i kadrosuna katarak büyük ses getiren Aslan, taraftarı heyecanlandıran iki hamle birden yaptı. Jose Mourinho'nun eski öğrencisiyle ilgilenen sarı-kırmızılı ekip, iki yıldızı birden kadrosuna katacak. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray iki yıldızı birden bitiriyor! Jose Mourinho’nun eski öğrencisi gelecek: Taraftarları heyecanlandırdı…

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de yeni sezona 3'te 3 yaparak başlayan Galatasaray, transferde flaş gelişmelere imza atmaya devam ediyor.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray iki yıldızı birden bitiriyor! Jose Mourinho’nun eski öğrencisi gelecek: Taraftarları heyecanlandırdı…

Son olarak Victor Osimhen ile dünyada büyük ses getiren sarı-kırmızılı ekip, eksik olan bölgeleri tamamlamaya çalışıyor.

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SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray iki yıldızı birden bitiriyor! Jose Mourinho’nun eski öğrencisi gelecek: Taraftarları heyecanlandırdı…

Okan Buruk'un raporları doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Aslan, sağ ve sol kanat için sürpriz iki takviye yapmaya çok yakın.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray iki yıldızı birden bitiriyor! Jose Mourinho’nun eski öğrencisi gelecek: Taraftarları heyecanlandırdı…

Taraftarları heyecanlandıran bu transfer hamleleri, yine dünyada ses getirecek cinsten.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray iki yıldızı birden bitiriyor! Jose Mourinho’nun eski öğrencisi gelecek: Taraftarları heyecanlandırdı…

İşte son dakika haberinin detayları…

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