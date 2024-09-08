Giriş Tarihi: 08.09.2024 22:29
Güncelleme Tarihi: 08.09.2024
22:35
SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray iki yıldızı birden bitiriyor! Jose Mourinho’nun eski öğrencisi gelecek: Taraftarları heyecanlandırdı…
Son dakika Galatasaray haberleri… Yaz transfer döneminin son günlerine yaklaşırken çalışmalarına tam gaz devam eden Galatasaray, eksik bölgelerini tamamlamayı hedefliyor. Son olarak Victor Osimhen'i kadrosuna katarak büyük ses getiren Aslan, taraftarı heyecanlandıran iki hamle birden yaptı. Jose Mourinho'nun eski öğrencisiyle ilgilenen sarı-kırmızılı ekip, iki yıldızı birden kadrosuna katacak. İşte son dakika haberinin detayları…