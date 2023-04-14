Giriş Tarihi: 14.04.2023 23:51 Güncelleme Tarihi: 14.04.2023 23:53

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray - Kayserispor maçında o pozisyon çok konuşulmuştu! Erman Toroğlu tüm tartışmalı anları yorumladı…

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Kayserispor'u 6-0 mağlup etmeyi başardı. Nef Stadı'nda görkemli bir galibiyet alan sarı-kırmızılı ekip, bu sezon evindeki galibiyet serisini de 10'a çıkardı. Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Kayserispor'a attığı 3 golle maçın oyuncusu oldu. Karşılaşmada birçok tartışmalı pozisyon yaşanırken geceye damga vuran o anları Erman Toroğlu A Spor canlı yayınında değerlendirdi. İşte son dakika haberinin detayları…