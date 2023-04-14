Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray - Kayserispor maçında o pozisyon çok konuşulmuştu! Erman Toroğlu tüm tartışmalı anları yorumladı…
Giriş Tarihi: 14.04.2023 23:51 Güncelleme Tarihi: 14.04.2023 23:53

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray - Kayserispor maçında o pozisyon çok konuşulmuştu! Erman Toroğlu tüm tartışmalı anları yorumladı…

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Kayserispor'u 6-0 mağlup etmeyi başardı. Nef Stadı'nda görkemli bir galibiyet alan sarı-kırmızılı ekip, bu sezon evindeki galibiyet serisini de 10'a çıkardı. Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Kayserispor'a attığı 3 golle maçın oyuncusu oldu. Karşılaşmada birçok tartışmalı pozisyon yaşanırken geceye damga vuran o anları Erman Toroğlu A Spor canlı yayınında değerlendirdi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray - Kayserispor maçında o pozisyon çok konuşulmuştu! Erman Toroğlu tüm tartışmalı anları yorumladı…

Son dakika haberleri… Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray evinde mücadele ettiği Kayserispor'u farklı bir skorla mağlup etti.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray - Kayserispor maçında o pozisyon çok konuşulmuştu! Erman Toroğlu tüm tartışmalı anları yorumladı…

Sarı-kırmızılı takım, Nef Stadı'nda oynanan karşılaşmada rakibini Mauro Icardi (3), Milot Rashica, Kerem Aktürkoğlu ve Nicolo Zaniolo'nun golleriyle 6-0 yendi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray - Kayserispor maçında o pozisyon çok konuşulmuştu! Erman Toroğlu tüm tartışmalı anları yorumladı…

Müsabakanın ardından tribünlere giden sarı-kırmızılı taraftarlar, galibiyet sevincini taraftarlarıyla paylaştı. Taraftarların isteği üzerine galibiyet "üçlü"sünü Torreira çektirdi.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray - Kayserispor maçında o pozisyon çok konuşulmuştu! Erman Toroğlu tüm tartışmalı anları yorumladı…

İÇ SAHADA YENİLMEZLİK SERİSİ 13'E ÇIKTI

Galatasaray, böylece ligde sahasındaki yenilmezliğini de sürdürdü ve 13'e çıkardı. Aslan bu maçla birlikte Süper Lig'de bu sezon evinde 14. karşılaşmasına çıktı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray - Kayserispor maçında o pozisyon çok konuşulmuştu! Erman Toroğlu tüm tartışmalı anları yorumladı…

Galatasaray söz konusu müsabakalarda 13 galibiyet alırken, 1 kez de kaybetti. 1 maç da berabere sona erdi.

SON DAKİKA