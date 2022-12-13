Giriş Tarihi: 13.12.2022 20:37 Güncelleme Tarihi: 13.12.2022 20:46

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray - Lazio hazırlık maçında yıldız isim rakibinin boğazına yapıştı! Okan Buruk jet hızıyla müdahale etti…

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'de Dünya Kupası arasına ikinci sırada giren Galatasaray, liglere verilen arayı en iyi şekilde değerlendirmek istiyor. Dünya Kupası arasında Antalya'da kampta bulunan sarı-kırmızılı ekip, 4. hazırlık maçına çıktı. İtalya Serie A ekibi Lazio ile karşılaşan Galatasaray, mücadeleden 2-1 mağlup ayrıldı. Karşılaşmanın ikinci yarısında ortalık bir anda birbirine girdi. İki takım futbolcularının yaşadığı sert tartışmaya Okan Buruk müdahale etti. İşte son dakika haberinin detayları…