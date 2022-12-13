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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray - Lazio hazırlık maçında yıldız isim rakibinin boğazına yapıştı! Okan Buruk jet hızıyla müdahale etti…
Giriş Tarihi: 13.12.2022 20:37 Güncelleme Tarihi: 13.12.2022 20:46

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray - Lazio hazırlık maçında yıldız isim rakibinin boğazına yapıştı! Okan Buruk jet hızıyla müdahale etti…

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'de Dünya Kupası arasına ikinci sırada giren Galatasaray, liglere verilen arayı en iyi şekilde değerlendirmek istiyor. Dünya Kupası arasında Antalya'da kampta bulunan sarı-kırmızılı ekip, 4. hazırlık maçına çıktı. İtalya Serie A ekibi Lazio ile karşılaşan Galatasaray, mücadeleden 2-1 mağlup ayrıldı. Karşılaşmanın ikinci yarısında ortalık bir anda birbirine girdi. İki takım futbolcularının yaşadığı sert tartışmaya Okan Buruk müdahale etti. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray - Lazio hazırlık maçında yıldız isim rakibinin boğazına yapıştı! Okan Buruk jet hızıyla müdahale etti…

Son dakika haberleri… Galatasaray, hazırlık maçında karşılaştığı İtalya Serie A takımlarından Lazio'ya 2-1 yenildi.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray - Lazio hazırlık maçında yıldız isim rakibinin boğazına yapıştı! Okan Buruk jet hızıyla müdahale etti…

Müsabakanın 4. dakikasında Mata'nın ara pasına hareketlenerek ceza sahasına giren Barış Alper, sarı-kırmızılı ekibi 1-0 öne geçirdi.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray - Lazio hazırlık maçında yıldız isim rakibinin boğazına yapıştı! Okan Buruk jet hızıyla müdahale etti…

Lazio, 11. dakikada Pelipe Anderson'un golüyle eşitliği sağladı. Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz'la, Lazio da Immobile ile pozisyonlar buldu.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray - Lazio hazırlık maçında yıldız isim rakibinin boğazına yapıştı! Okan Buruk jet hızıyla müdahale etti…

Devre arasından adeta golle dönen Lazio, Luis Alberto'nun 17. saniyedeki golüyle 2-1 öne geçti.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray - Lazio hazırlık maçında yıldız isim rakibinin boğazına yapıştı! Okan Buruk jet hızıyla müdahale etti…

İkinci yarıda daha çok pozisyona giren taraf olan Galatasaray, aradığı golü bulamadı. Maç 2-1 Lazio'nun üstünlüğüyle sona erdi.

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