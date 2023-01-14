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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray maçı sonrası Erman Toroğlu'ndan flaş sözler! 'Yaptığı tek hata...'
Giriş Tarihi: 14.01.2023 10:53 Güncelleme Tarihi: 14.01.2023 10:53

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray maçı sonrası Erman Toroğlu'ndan flaş sözler! 'Yaptığı tek hata...'

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Atakaş Hatayspor'u konuk etti. Mücadeleyi baştan sona üstün oynayan sarı-kırmızılılar, sahadan 4-0 gibi farklı bir skorla galip ayrılıp liderliğini sürdürdü. Nef Stadı'nda oynanan mücadeleyi değerlendiren SABAH Spor'un usta kalemi Erman Toroğlu, dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte detaylar...

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray maçı sonrası Erman Toroğlu’ndan flaş sözler! ’Yaptığı tek hata...’

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Atakaş Hatayspor'u konuk etti. Mücadeleyi baştan sona üstün oynayan sarı-kırmızılılar, sahadan 4-0 gibi farklı bir skorla galip ayrılıp liderliğini sürdürdü. Nef Stadı'nda oynanan mücadeleyi değerlendiren SABAH Spor'un usta kalemi Erman Toroğlu, dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte detaylar...

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray maçı sonrası Erman Toroğlu’ndan flaş sözler! ’Yaptığı tek hata...’

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, Nef Stadı'nda Atakaş Hatayspor'u ağırladı.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray maçı sonrası Erman Toroğlu’ndan flaş sözler! ’Yaptığı tek hata...’

Karşılaşmanın ilk yarısını 3-0 önde tamamlayan sarı-kırmızılılar, maçtan da 4-0 gibi farklı bir skorla galip ayrıldı ve maç fazlasıyla puan farkını 7'ye çıkararak liderliğini sürdürdü.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray maçı sonrası Erman Toroğlu’ndan flaş sözler! ’Yaptığı tek hata...’

SABAH Spor'un usta yazarları mücadeleyi değerlendirirken, çarpıcı ifadeler kullandılar...

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray maçı sonrası Erman Toroğlu’ndan flaş sözler! ’Yaptığı tek hata...’

İşte yazarların görüşleri;

BÜLENT TİMURLENK: AYAKLARINI UZATTI, RAKİPLERİ İZLİYOR

Eylül 1996'ydı. 23 yaşındaki Okan Buruk 46'da oyuna girdiğinde derbide Fenerbahçe deplasmanda 3-0 öndeydi. 4-0'lık yenilginin ardından ertesi hafta onu ve Terim'in öğrencilerini İnönü Stadı'nda Sarıyer deplasmanında 40 bin Galatasaraylı bekliyordu. O maç Galatasaray tarihini değiştirdi...

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