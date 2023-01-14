Giriş Tarihi: 14.01.2023 10:53
Güncelleme Tarihi: 14.01.2023
10:53
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray maçı sonrası Erman Toroğlu'ndan flaş sözler! 'Yaptığı tek hata...'
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Atakaş Hatayspor'u konuk etti. Mücadeleyi baştan sona üstün oynayan sarı-kırmızılılar, sahadan 4-0 gibi farklı bir skorla galip ayrılıp liderliğini sürdürdü. Nef Stadı'nda oynanan mücadeleyi değerlendiren SABAH Spor'un usta kalemi Erman Toroğlu, dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte detaylar...