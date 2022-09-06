Giriş Tarihi: 06.09.2022 18:22 Güncelleme Tarihi: 06.09.2022 18:26

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray Süper Lig’de yılın sürprizine imza atacak! Kerem Aktürkoğlu’nun yerine genç yıldız geliyor…

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk iddiasıyla başlayan Galatasaray, ligin ilk 5 haftasında 10 puan topladı. Bu sezon yaz transfer döneminde birçok yıldız oyuncuyu kadrosuna katan sarı-kırmızılı ekip, gol yollarında birçok sıkıntı çekti. Ligin ilk 5 haftası tamamlandığında yalnızca 4 gol atabilen Galatasaray, hücuma yeni takviyeler yapmanın peşinde. Takımın en çok eleştirilen ismi Kerem Aktürkoğlu'nun yerine sürpriz bir transfer gelebilir. İşte son dakika haberinin detayları…