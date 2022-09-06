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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray Süper Lig’de yılın sürprizine imza atacak! Kerem Aktürkoğlu’nun yerine genç yıldız geliyor…
Giriş Tarihi: 06.09.2022 18:22 Güncelleme Tarihi: 06.09.2022 18:26

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray Süper Lig’de yılın sürprizine imza atacak! Kerem Aktürkoğlu’nun yerine genç yıldız geliyor…

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk iddiasıyla başlayan Galatasaray, ligin ilk 5 haftasında 10 puan topladı. Bu sezon yaz transfer döneminde birçok yıldız oyuncuyu kadrosuna katan sarı-kırmızılı ekip, gol yollarında birçok sıkıntı çekti. Ligin ilk 5 haftası tamamlandığında yalnızca 4 gol atabilen Galatasaray, hücuma yeni takviyeler yapmanın peşinde. Takımın en çok eleştirilen ismi Kerem Aktürkoğlu'nun yerine sürpriz bir transfer gelebilir. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray Süper Lig’de yılın sürprizine imza atacak! Kerem Aktürkoğlu’nun yerine genç yıldız geliyor…

Son dakika haberleri… Futbolda geçtiğimiz sezon büyük bir hayal kırıklığı yaratan Galatasaray, o sezonun kötü izlerini silmek için çabalıyor.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray Süper Lig’de yılın sürprizine imza atacak! Kerem Aktürkoğlu’nun yerine genç yıldız geliyor…

Yeni sezona yeni bir yapılanmayla giren Aslan, Okan Buruk yönetiminde şampiyonluğu hedefliyor.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray Süper Lig’de yılın sürprizine imza atacak! Kerem Aktürkoğlu’nun yerine genç yıldız geliyor…

Yaz transfer döneminde birden fazla yıldız oyuncu transfer eden sarı-kırmızılı ekip, lige 10 puanla başladı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray Süper Lig’de yılın sürprizine imza atacak! Kerem Aktürkoğlu’nun yerine genç yıldız geliyor…

Dries Mertens, Haris Seferovic, Sergio Oliveria ve Lucas Torreira gibi transferlerle birlikte beklentiyi artıran Galatasaray'da transferler bitmek bilmiyor.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray Süper Lig’de yılın sürprizine imza atacak! Kerem Aktürkoğlu’nun yerine genç yıldız geliyor…

KEREM AKTÜRKOĞLU ELEŞTİRİLDİ

Galatasaray'da geçen sezonun yıldız oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, 2022-2023 sezonuna etkisiz başladı.

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