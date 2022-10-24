Giriş Tarihi: 24.10.2022 18:04 Güncelleme Tarihi: 24.10.2022 18:07

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray tadını çıkaramadan elden kaçıyor! Genç yıldız için dünya devleri kapıda bekliyor…

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, ligin ilk 11 haftasında 18 puan topladı. Son olarak olaylı bir Alanyaspor maçı oynayan sarı-kırmızılı ekip, Okan Buruk yönetiminde sezon sonunu şampiyon tamamlamak istiyor. Yaz transfer döneminde birçok dünya yıldızı ve genç oyuncuyu kadrosuna katan Aslan'da flaş transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Takıma katıldığında taraftarı oldukça heyecanlandıran genç isim, Galatasaray'da çok kalmadan ayrılabilir. İşte son dakika haberinin detayları…