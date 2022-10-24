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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray tadını çıkaramadan elden kaçıyor! Genç yıldız için dünya devleri kapıda bekliyor…
Giriş Tarihi: 24.10.2022 18:04 Güncelleme Tarihi: 24.10.2022 18:07

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray tadını çıkaramadan elden kaçıyor! Genç yıldız için dünya devleri kapıda bekliyor…

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, ligin ilk 11 haftasında 18 puan topladı. Son olarak olaylı bir Alanyaspor maçı oynayan sarı-kırmızılı ekip, Okan Buruk yönetiminde sezon sonunu şampiyon tamamlamak istiyor. Yaz transfer döneminde birçok dünya yıldızı ve genç oyuncuyu kadrosuna katan Aslan'da flaş transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Takıma katıldığında taraftarı oldukça heyecanlandıran genç isim, Galatasaray'da çok kalmadan ayrılabilir. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray tadını çıkaramadan elden kaçıyor! Genç yıldız için dünya devleri kapıda bekliyor…

Son dakika haberleri… Futbolda geçtiğimiz sezon büyük bir hayal kırıklığı yaratan Galatasaray, yeni sezona büyük değişimlerle girdi.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray tadını çıkaramadan elden kaçıyor! Genç yıldız için dünya devleri kapıda bekliyor…

Yönetim, teknik ekip ve kadronun değişmesiyle bu sezon için şampiyonluk hedefleyen sarı-kırmızılılar, ligin ilk 11 haftasında 18 puan topladı.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray tadını çıkaramadan elden kaçıyor! Genç yıldız için dünya devleri kapıda bekliyor…

Son oynanan Alanyaspor maçının ilk yarısında taraftarını memnun eden bir oyun sergileyen Galatasaray, ikinci yarıda karşılaşmayı elinde tutmayı başaramadı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray tadını çıkaramadan elden kaçıyor! Genç yıldız için dünya devleri kapıda bekliyor…

Öte yandan yaz transfer döneminde kadroya katılan Mauro Icardi ve Mertens'in de golle buluşması olumlu karşılandı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray tadını çıkaramadan elden kaçıyor! Genç yıldız için dünya devleri kapıda bekliyor…

Devre arasında da transfer çalışmalarında önemli adımlar atmayı planlayan Galatasaray'da sürpriz bir ayrılık yaşanabilir.

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