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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray tam 40 milyon Euro’luk yıldızı bedavaya alıyor! Süper Lig’e damga vurmuştu: İşte Okan Buruk’un yeni prensi…
Giriş Tarihi: 13.07.2023 19:59 Güncelleme Tarihi: 13.07.2023 20:02

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray tam 40 milyon Euro’luk yıldızı bedavaya alıyor! Süper Lig’e damga vurmuştu: İşte Okan Buruk’un yeni prensi…

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarına ara vermeden devam eden Galatasaray, Avusturya kampında çalışmalarını sürdürüyor. Transferde de hareketli günler geçiren sarı-kırmızılı ekip, ilk olarak Angelino'yu kadrosuna kattı. Mauro Icardi transferinin de yakın zamanda resmiyete kavuşması beklenirken Leandro Paredes için de çalışmalar sürüyor. Bu sırada Galatasaray'ın radarına sürpriz bir isim daha girdi. Bir dönem bonservisine tam 40 milyon Euro ödenen yıldız isim, Okan Buruk'un yeni prensi olacak. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray tam 40 milyon Euro’luk yıldızı bedavaya alıyor! Süper Lig’e damga vurmuştu: İşte Okan Buruk’un yeni prensi…

Son dakika haberleri… Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Galatasaray, transferde hareketli günler geçiriyor.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray tam 40 milyon Euro’luk yıldızı bedavaya alıyor! Süper Lig’e damga vurmuştu: İşte Okan Buruk’un yeni prensi…

Avusturya kampı sırasında yeni transferlerini yetiştirmek isteyen sarı-kırmızılılar, İspanyol oyuncu Angelino'yu kadrosuna kattı.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray tam 40 milyon Euro’luk yıldızı bedavaya alıyor! Süper Lig’e damga vurmuştu: İşte Okan Buruk’un yeni prensi…

İLK TRANSFER ANGELINO OLDU

Galatasaray, Leipzig Kulübünde forma giyen İspanyol sol bek Angelino'nun transferi için görüşmelere başladı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray tam 40 milyon Euro’luk yıldızı bedavaya alıyor! Süper Lig’e damga vurmuştu: İşte Okan Buruk’un yeni prensi…

Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen 26 yaşındaki futbolcuyu bir grup sarı-kırmızılı taraftar ile kulüp yetkilileri karşıladı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray tam 40 milyon Euro’luk yıldızı bedavaya alıyor! Süper Lig’e damga vurmuştu: İşte Okan Buruk’un yeni prensi…

Burada basın mensuplarına kısa bir açıklamada bulunan İspanyol sol bek, "Galatasaray ile anlaştığım için oldukça mutluyum, sarı-kırmızılı taraftarların önünde oynamak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

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