Giriş Tarihi: 13.07.2023 19:59 Güncelleme Tarihi: 13.07.2023 20:02

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray tam 40 milyon Euro’luk yıldızı bedavaya alıyor! Süper Lig’e damga vurmuştu: İşte Okan Buruk’un yeni prensi…

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarına ara vermeden devam eden Galatasaray, Avusturya kampında çalışmalarını sürdürüyor. Transferde de hareketli günler geçiren sarı-kırmızılı ekip, ilk olarak Angelino'yu kadrosuna kattı. Mauro Icardi transferinin de yakın zamanda resmiyete kavuşması beklenirken Leandro Paredes için de çalışmalar sürüyor. Bu sırada Galatasaray'ın radarına sürpriz bir isim daha girdi. Bir dönem bonservisine tam 40 milyon Euro ödenen yıldız isim, Okan Buruk'un yeni prensi olacak. İşte son dakika haberinin detayları…