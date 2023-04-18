Giriş Tarihi: 18.04.2023 23:24 Güncelleme Tarihi: 18.04.2023 23:26

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray taraftarı bu müjdeli haberi bekliyordu! Başkan Dursun Özbek maç sonunda transferi açıkladı…

Son dakika Galatasaray haberleri… Spor Toto Süper Lig'de lider Galatasaray, 30. hafta maçında deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Zorlu geçmesi beklenen mücadeleden 4-1'lik sonuçla galip ayrılan sarı-kırmızılı ekip, ligde puanını 69'a çıkardı. Son üç haftada oynadığı maçlarda toplamda 12 gol atan Aslan, bu sezon karşılaştığı takımların her birini en az bir kez mağlup etti. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundan başkan Dursun Özbek, taraftarların beklediği müjdeli haberi de verdi. İşte son dakika haberinin detayları…