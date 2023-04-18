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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray taraftarı bu müjdeli haberi bekliyordu! Başkan Dursun Özbek maç sonunda transferi açıkladı…
Giriş Tarihi: 18.04.2023 23:24 Güncelleme Tarihi: 18.04.2023 23:26

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray taraftarı bu müjdeli haberi bekliyordu! Başkan Dursun Özbek maç sonunda transferi açıkladı…

Son dakika Galatasaray haberleri… Spor Toto Süper Lig'de lider Galatasaray, 30. hafta maçında deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Zorlu geçmesi beklenen mücadeleden 4-1'lik sonuçla galip ayrılan sarı-kırmızılı ekip, ligde puanını 69'a çıkardı. Son üç haftada oynadığı maçlarda toplamda 12 gol atan Aslan, bu sezon karşılaştığı takımların her birini en az bir kez mağlup etti. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundan başkan Dursun Özbek, taraftarların beklediği müjdeli haberi de verdi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray taraftarı bu müjdeli haberi bekliyordu! Başkan Dursun Özbek maç sonunda transferi açıkladı…

Son dakika haberleri… Spor Toto Süper Lig'in lideri Galatasaray, 30. hafta mücadelesinde deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 4-1 mağlup etti.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray taraftarı bu müjdeli haberi bekliyordu! Başkan Dursun Özbek maç sonunda transferi açıkladı…

Kırbıyık Holding Stadı'nda oynanan maçta Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri Abdülkerim Bardakcı, Mauro Icardi, Dries Mertens ve Milot Rashica kaydetti. Akdeniz ekibinin tek golünü ise penaltıdan Efecan Karaca attı.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray taraftarı bu müjdeli haberi bekliyordu! Başkan Dursun Özbek maç sonunda transferi açıkladı…

Ligdeki son 18 maçının 17'sini kazanan sarı-kırmızılılar puanını 69'a çıkardı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray taraftarı bu müjdeli haberi bekliyordu! Başkan Dursun Özbek maç sonunda transferi açıkladı…

Üst üste ikinci mağlubiyetini alan Corendon Alanyaspor ise haftayı 32 puanla tamamladı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray taraftarı bu müjdeli haberi bekliyordu! Başkan Dursun Özbek maç sonunda transferi açıkladı…

Galatasaray, Süper Lig'in 31. haftasında Fatih Karagümrük'ü sahasında konuk edecek.

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