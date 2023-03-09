Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray taraftarını kahreden haberi duyurdular! Okan Buruk için dünya devi devreye girdi…
Giriş Tarihi: 09.03.2023 21:28 Güncelleme Tarihi: 09.03.2023 21:30

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray taraftarını kahreden haberi duyurdular! Okan Buruk için dünya devi devreye girdi…

Son dakika Galatasaray haberleri… Türk futbolunun önemli teknik adamlarından birisi olan Okan Buruk, sezon başında Galatasaray'ın başına geçmişti. Başakşehir'de yaşadığı şampiyonlukla birlikte adından söz ettiren Buruk, sarı-kırmızılı takımla da oldukça başarılı bir sezon geçiriyor. Galatasaray'da tüm kulvarlarda 15 maçlık bir galibiyet serisi yakalayan Okan Buruk, taraftarını da şampiyonluğa inandırmış şekilde yoluna devam ediyor. Bu süreçte ise Galatasaray taraftarını adeta kahreden haberi duyurdular. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray taraftarını kahreden haberi duyurdular! Okan Buruk için dünya devi devreye girdi…

Son dakika haberleri… Süper Lig kariyerinde birçok farklı kulübü çalıştıran Okan Buruk, en büyük başarısını Başakşehir'in başında yaşamıştı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray taraftarını kahreden haberi duyurdular! Okan Buruk için dünya devi devreye girdi…

İstanbul ekibiyle Süper Lig şampiyonu olan Buruk, bu sezona ise Galatasaray'ın teknik direktörü olarak başladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray taraftarını kahreden haberi duyurdular! Okan Buruk için dünya devi devreye girdi…

Sarı-kırmızılı ekiple başarılı bir sezon geçiren deneyimli çalıştırıcı, Süper Lig'de 57 puanla zirvede yer alıyor.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray taraftarını kahreden haberi duyurdular! Okan Buruk için dünya devi devreye girdi…

Taraftarını da şampiyonluğa inandıran Okan Buruk, ligde 13 maçlık galibiyet serisi yakalayarak Beşiktaş'ın rekorunu da egale etti.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray taraftarını kahreden haberi duyurdular! Okan Buruk için dünya devi devreye girdi…

Hafta sonu oynanacak Kasımpaşa maçını da kazanarak yeni rekorun sahibi olmak isteyen Okan Buruk için dünya devi devreye girdi.

SON DAKİKA