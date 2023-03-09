Giriş Tarihi: 09.03.2023 21:28 Güncelleme Tarihi: 09.03.2023 21:30

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray taraftarını kahreden haberi duyurdular! Okan Buruk için dünya devi devreye girdi…

Son dakika Galatasaray haberleri… Türk futbolunun önemli teknik adamlarından birisi olan Okan Buruk, sezon başında Galatasaray'ın başına geçmişti. Başakşehir'de yaşadığı şampiyonlukla birlikte adından söz ettiren Buruk, sarı-kırmızılı takımla da oldukça başarılı bir sezon geçiriyor. Galatasaray'da tüm kulvarlarda 15 maçlık bir galibiyet serisi yakalayan Okan Buruk, taraftarını da şampiyonluğa inandırmış şekilde yoluna devam ediyor. Bu süreçte ise Galatasaray taraftarını adeta kahreden haberi duyurdular. İşte son dakika haberinin detayları…