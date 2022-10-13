Giriş Tarihi: 13.10.2022 18:14 Güncelleme Tarihi: 13.10.2022 18:17

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray yeni golcüsünü buldu! Avrupa’yı kasıp kavuran Türk asıllı yıldız devre arasında geliyor…

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'de bu sezon Okan Buruk yönetiminde şampiyonluğu hedefleyen Galatasaray, yaz transfer döneminde birçok dünya yıldızını kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılılar ligin ilk 9 haftasında 17 puan toplayarak taraftarlarını memnun etmeyi başardı. Öte yandan devre arasında da transfer çalışmalarına devam edecek olan Aslan, yeni bir golcü için girişimlerini sürdürüyor. Son yıllarda Avrupa'nın dikkat çeken golcülerinden birisi olan Türk asıllı yıldız, Galatasaray'a gelebilir. İşte son dakika haberinin detayları…