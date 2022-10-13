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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray yeni golcüsünü buldu! Avrupa’yı kasıp kavuran Türk asıllı yıldız devre arasında geliyor…
Giriş Tarihi: 13.10.2022 18:14 Güncelleme Tarihi: 13.10.2022 18:17

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray yeni golcüsünü buldu! Avrupa’yı kasıp kavuran Türk asıllı yıldız devre arasında geliyor…

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'de bu sezon Okan Buruk yönetiminde şampiyonluğu hedefleyen Galatasaray, yaz transfer döneminde birçok dünya yıldızını kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılılar ligin ilk 9 haftasında 17 puan toplayarak taraftarlarını memnun etmeyi başardı. Öte yandan devre arasında da transfer çalışmalarına devam edecek olan Aslan, yeni bir golcü için girişimlerini sürdürüyor. Son yıllarda Avrupa'nın dikkat çeken golcülerinden birisi olan Türk asıllı yıldız, Galatasaray'a gelebilir. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray yeni golcüsünü buldu! Avrupa’yı kasıp kavuran Türk asıllı yıldız devre arasında geliyor…

Son dakika haberleri… Futbolda geçtiğimiz sezon büyük bir hayal kırıklığı yaratan Galatasaray, yeni sezona yeni yönetim ve teknik ekibiyle birlikte büyük umutlarla başladı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray yeni golcüsünü buldu! Avrupa’yı kasıp kavuran Türk asıllı yıldız devre arasında geliyor…

Okan Buruk yönetiminde sezona iyi başlayan sarı-kırmızılı ekip, ligin ilk haftalarında istediği puanları toplamayı başardı.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray yeni golcüsünü buldu! Avrupa’yı kasıp kavuran Türk asıllı yıldız devre arasında geliyor…

Sezonun geri kalanında da iyi oyun sergileyerek yıldızlarla dolu kadrosuyla birlikte şampiyonluk yaşamak isteyen Galatasaray, devre arasında da çalışmalarına devam edecek.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray yeni golcüsünü buldu! Avrupa’yı kasıp kavuran Türk asıllı yıldız devre arasında geliyor…

Dünya Kupası'nın ardından hareketlenecek olan transfer piyasasını iyi değerlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar, yeni bir golcüyü kadrosuna katmayı hedefliyor.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray yeni golcüsünü buldu! Avrupa’yı kasıp kavuran Türk asıllı yıldız devre arasında geliyor…

Yaz transfer döneminde yapılan yıldız golcülerin henüz beklenen katkıyı verememesi, Galatasaray yönetimini yeni bir transfere sürüklüyor.

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