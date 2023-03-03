Giriş Tarihi: 03.03.2023 11:46
Güncelleme Tarihi: 03.03.2023
11:48
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'a 100 milyonluk dev gelir! Cimbom'a transfer piyangosu...
Son dakika haberleri: Şampiyonluğun en büyük adayı olan Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, yaptığı transferlerle adından söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak dünya yıldızı Zaniolo'yu kadrosuna katan Cimbom'a büyük gelir kapısı açıldı. Kadrosunu güçlendiren sarı-kırmızılı camia, 5 yıldız oyuncusundan tam 100 milyon Euro gelir elde edecek. İşte son dakika haberinin tüm detayları...