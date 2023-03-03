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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'a 100 milyonluk dev gelir! Cimbom'a transfer piyangosu...
Giriş Tarihi: 03.03.2023 11:46 Güncelleme Tarihi: 03.03.2023 11:48

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'a 100 milyonluk dev gelir! Cimbom'a transfer piyangosu...

Son dakika haberleri: Şampiyonluğun en büyük adayı olan Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, yaptığı transferlerle adından söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak dünya yıldızı Zaniolo'yu kadrosuna katan Cimbom'a büyük gelir kapısı açıldı. Kadrosunu güçlendiren sarı-kırmızılı camia, 5 yıldız oyuncusundan tam 100 milyon Euro gelir elde edecek. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

MEHMET ÖZCAN
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’a 100 milyonluk dev gelir! Cimbom’a transfer piyangosu...

Süper Lig'de bu hafta Gaziantep FK'nin ligden çekilmesinden dolayı 3 puanı direkt hanesine yazdıracak olan Galatasaray, şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’a 100 milyonluk dev gelir! Cimbom’a transfer piyangosu...

En yakın rakibi Fenerbahçe ile puan farkını 6'ya çıkaran sarı-kırmızılı takım yaptığı transferler adından söz ettirmeye devam ediyor. Okan Buruk yönetiminde Şampiyonlar Ligi'ne gitme hedefinde olan camiaya büyük bir gelir kapısı açıldı.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’a 100 milyonluk dev gelir! Cimbom’a transfer piyangosu...

Ara transfer döneminde Kaan Ayhan, Zaniolo ve Adekugbe'yi transfer eden Galatasaray yıldızlarla dolu bir takıma sahip oldu.

Transfermarkt verilerine göre 168 milyon Euro ile Süper Lig'in piyasa değeri en yüksek kadrosunu kuran sarı-kırmızılılar, şampiyonluğu düşünerek oyuncu satışı yapmadı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’a 100 milyonluk dev gelir! Cimbom’a transfer piyangosu...

Galatasaray'da birçok oyuncu Avrupa'daki kulüpler tarafından yakından takip edilmekte. Yönetim, teklifleri sezon sonunda değerlendirecek ve kadrosundaki 5 yıldıza 100 milyon Euro değer biçti. İşte o yıldızlar ve piyasa değerleri...

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’a 100 milyonluk dev gelir! Cimbom’a transfer piyangosu...

ZANİOLO

2027 sezonu sonuna kadar imza atan Zaniolo'nun 15 milyon Euro üzerinde bir bedelle satılması halinde elde edilecek kârdan %20 Roma'ya ödenecek.

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