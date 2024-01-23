Giriş Tarihi: 23.01.2024 18:34
Güncelleme Tarihi: 23.01.2024
18:36
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’a müjdeli haber sonunda geldi! Angelino’nun yeni adresi belli oldu: Dünya devine gidiyor…
Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'de bu sezon Okan Buruk yönetiminde yoluna devam eden Galatasaray, şampiyonluğun da en büyük adaylarından birisi. Fenerbahçe ile kıyasıya bir yarış içerisinde olan sarı-kırmızılı ekip, son oynanan maçların sonuçlarıyla birlikte zirveyle puanlarını eşitledi. Ara transfer dönemini de hareketli geçirmesi beklenen Galatasaray, şu ana kadar sessizliğini bozmazken müjdeli haber geldi. Galatasaray'ın uzun süredir yollarını ayırmak istediği Angelino'nun dünya devine imza atacağı öğrenildi. İşte son dakika haberinin detayları…