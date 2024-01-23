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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’a müjdeli haber sonunda geldi! Angelino’nun yeni adresi belli oldu: Dünya devine gidiyor…
Giriş Tarihi: 23.01.2024 18:34 Güncelleme Tarihi: 23.01.2024 18:36

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’a müjdeli haber sonunda geldi! Angelino’nun yeni adresi belli oldu: Dünya devine gidiyor…

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'de bu sezon Okan Buruk yönetiminde yoluna devam eden Galatasaray, şampiyonluğun da en büyük adaylarından birisi. Fenerbahçe ile kıyasıya bir yarış içerisinde olan sarı-kırmızılı ekip, son oynanan maçların sonuçlarıyla birlikte zirveyle puanlarını eşitledi. Ara transfer dönemini de hareketli geçirmesi beklenen Galatasaray, şu ana kadar sessizliğini bozmazken müjdeli haber geldi. Galatasaray'ın uzun süredir yollarını ayırmak istediği Angelino'nun dünya devine imza atacağı öğrenildi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’a müjdeli haber sonunda geldi! Angelino’nun yeni adresi belli oldu: Dünya devine gidiyor…

Son dakika haberleri… Okan Buruk yönetiminde şampiyonluk yolunda ilerleyen Galatasaray, ligin son haftasında Trabzonspor deplasmanına konuk oldu.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’a müjdeli haber sonunda geldi! Angelino’nun yeni adresi belli oldu: Dünya devine gidiyor…

Papara Park'ta oynanan dev mücadelede adeta gövde gösterisi yapan sarı-kırmızılılar, karşılaşmadan 5-1'lik galibiyetle ayrıldı.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’a müjdeli haber sonunda geldi! Angelino’nun yeni adresi belli oldu: Dünya devine gidiyor…

Fenerbahçe'nin de Samsunspor ile berabere kalmasıyla birlikte yeniden puanları eşitleyen Aslan, gözünü İstanbulspor maçına dikti.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’a müjdeli haber sonunda geldi! Angelino’nun yeni adresi belli oldu: Dünya devine gidiyor…

Süper Lig'de gelecek 2 haftanın maçlarını evinde oynayacak olan Cimbom, transfer çalışmalarına da hız verdi.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’a müjdeli haber sonunda geldi! Angelino’nun yeni adresi belli oldu: Dünya devine gidiyor…

Özellikle sol bek ve orta saha bölgesi için girişimlerine devam eden Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşanacak.

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