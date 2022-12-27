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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'a rekor gelir! Flaş Gomis gerçeği ortaya çıktı...
Giriş Tarihi: 27.12.2022 10:31 Güncelleme Tarihi: 27.12.2022 10:37

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'a rekor gelir! Flaş Gomis gerçeği ortaya çıktı...

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında İstanbulspor'u yenerek liderlik koltuğuna oturan Galatasaray, Sivasspor deplasmanından da 3 puanla dönerek liderliğini korumak istiyor. Sarı-kırmızılılarda İstanbulspor maçı sonrası Bafetimbi Gomis ile çarpıcı bir gerçek ortaya çıkarken, elde edilen rekor gelir de ortaya çıktı. İşte tüm ayrıntılar...

MEHMET ÖZCAN
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’a rekor gelir! Flaş Gomis gerçeği ortaya çıktı...

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında İstanbulspor'u yenerek liderlik koltuğuna oturan Galatasaray, Sivasspor deplasmanından da 3 puanla dönerek liderliğini korumak istiyor. Sarı-kırmızılılarda İstanbulspor maçı sonrası Bafetimbi Gomis ile çarpıcı bir gerçek ortaya çıkarken, elde edilen rekor gelir de ortaya çıktı. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’a rekor gelir! Flaş Gomis gerçeği ortaya çıktı...

Geçen sezonu 13. sırada tamamlayan Galatasaray, kökten bir değişim yaşadı. Burak Elmas'tan koltuğu devralan başkan Dursun Özbek'in ilk icraatı Torrent yerine Okan Buruk'u teknik direktörlüğe getirmek oldu.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’a rekor gelir! Flaş Gomis gerçeği ortaya çıktı...

Basketboldan futbolun başına geçen Erden Timur, 13 transfere imza atarak yepyeni bir kadro kurdu. Ligde 10 hafta sonunda uyum sorununu atlatan Galatasaray çıkışa geçti ve 4 maçlık galibiyet serisiyle zirvenin yeni sahibi oldu.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’a rekor gelir! Flaş Gomis gerçeği ortaya çıktı...

217 GÜNDE PSİKOLOJİK ÜSTÜNLÜK

217 günde 13. sıradan liderliğe yükselen sarı-kırmızılı takım, şampiyonluk yarışında psikolojik üstünlüğü ele geçirdi.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’a rekor gelir! Flaş Gomis gerçeği ortaya çıktı...

İç saha maçlarının fazla olduğu fikstür kadar İcardi'nin dönüşü de Galatasaray için bir diğer avantaj olacak.

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