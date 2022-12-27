Giriş Tarihi: 27.12.2022 10:31
Güncelleme Tarihi: 27.12.2022
10:37
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'a rekor gelir! Flaş Gomis gerçeği ortaya çıktı...
Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında İstanbulspor'u yenerek liderlik koltuğuna oturan Galatasaray, Sivasspor deplasmanından da 3 puanla dönerek liderliğini korumak istiyor. Sarı-kırmızılılarda İstanbulspor maçı sonrası Bafetimbi Gomis ile çarpıcı bir gerçek ortaya çıkarken, elde edilen rekor gelir de ortaya çıktı. İşte tüm ayrıntılar...