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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'a şampiyonluk hediyesi! Manchester United'ın yıldızı Süper Lig'e...
Giriş Tarihi: 04.05.2024 16:44 Güncelleme Tarihi: 04.05.2024 16:45

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'a şampiyonluk hediyesi! Manchester United'ın yıldızı Süper Lig'e...

Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'de yarın evinde Sivasspor'u ağırlayacak olan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'ne gitmek isteyen Cimbom, şampiyonluk hediyesi olarak şimdiden 2 yıldız transferi bitirmenin hedefinde. Yönetimin listesinde olan Manchester United'ın yıldızı ve milli oyuncu ile görüşmeler yapılacak. İşte son dakika transfer haberinin detayları...

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’a şampiyonluk hediyesi! Manchester United’ın yıldızı Süper Lig’e...

Trendyol Süper Lig'de yarın Sivasspor'u konuk edecek olan Galatasaray, şampiyonluk yarışında hata yapmak istemiyor.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’a şampiyonluk hediyesi! Manchester United’ın yıldızı Süper Lig’e...

Ligde üst üste şampiyonluk yaşamak isteyen Okan Buruk, diğer yandan da gelecek sezonun kadro planlamasını oluşturuyor.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’a şampiyonluk hediyesi! Manchester United’ın yıldızı Süper Lig’e...

Şampiyonlar Ligi'ne katılmak ve kadrosunu daha da güçlendirmek isteyen yönetim ve teknik ekip, şimdiden transfer çalışmalarına başladı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’a şampiyonluk hediyesi! Manchester United’ın yıldızı Süper Lig’e...

GÖZLER SEÇİMDE OLACAK

Teknik direktör Okan hocanın istediği oyuncular doğrultusunda maliyet çalışmalarına başlayan Galatasaray Yönetimi, daha somut adımlar atmak üzere kongreyi beklemeye geçti.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’a şampiyonluk hediyesi! Manchester United’ın yıldızı Süper Lig’e...

25 Mayıs'taki seçimi kazanması durumunda Başkan Dursun Özbek kurmaylarına transferde tam yetki verecek ve gündemdeki isimlerin bitirilmesini talep edecek.

SON DAKİKA