Giriş Tarihi: 04.05.2024 16:44
Güncelleme Tarihi: 04.05.2024
16:45
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'a şampiyonluk hediyesi! Manchester United'ın yıldızı Süper Lig'e...
Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'de yarın evinde Sivasspor'u ağırlayacak olan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'ne gitmek isteyen Cimbom, şampiyonluk hediyesi olarak şimdiden 2 yıldız transferi bitirmenin hedefinde. Yönetimin listesinde olan Manchester United'ın yıldızı ve milli oyuncu ile görüşmeler yapılacak. İşte son dakika transfer haberinin detayları...