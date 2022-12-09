Son dakika Galatasaray haberleri: Dünya Kupası için verilen arada hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, İspanyol ekipleri Rayo Vallecano ve Villarreal ile hazırlık maçları oynamıştı. Bu maçlarda teknik direktör Okan Buruk'tan forma alan ve başarılı bir performans gösteren genç yıldıza şok eden bir teklif yapıldı. Komşu, altyapıdan yetişen yıldızı kapmaya hazırlanıyor. İşte tüm ayrıntılar...