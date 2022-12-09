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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'a şoke eden haber! Komşu, genç yıldızı kapıyor...
Giriş Tarihi: 09.12.2022 09:22 Güncelleme Tarihi: 09.12.2022 09:22

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'a şoke eden haber! Komşu, genç yıldızı kapıyor...

Son dakika Galatasaray haberleri: Dünya Kupası için verilen arada hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, İspanyol ekipleri Rayo Vallecano ve Villarreal ile hazırlık maçları oynamıştı. Bu maçlarda teknik direktör Okan Buruk'tan forma alan ve başarılı bir performans gösteren genç yıldıza şok eden bir teklif yapıldı. Komşu, altyapıdan yetişen yıldızı kapmaya hazırlanıyor. İşte tüm ayrıntılar...

MEHMET ÖZCAN
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’a şoke eden haber! Komşu, genç yıldızı kapıyor...

Son dakika Galatasaray haberleri: Dünya Kupası için verilen arada hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, İspanyol ekipleri Rayo Vallecano ve Villarreal ile hazırlık maçları oynamıştı. Bu maçlarda teknik direktör Okan Buruk'tan forma alan ve başarılı bir performans gösteren genç yıldıza şok eden bir teklif yapıldı. Komşu, altyapıdan yetişen yıldızı kapmaya hazırlanıyor. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’a şoke eden haber! Komşu, genç yıldızı kapıyor...

Dünya Kupası için verilen arada Süper Lig ve Türkiye Kupası hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'a, altyapıdan yetişen genç yıldızdan kötü haber geldi.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’a şoke eden haber! Komşu, genç yıldızı kapıyor...

Sarı-kırmızılı Kulübün Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Üniversitesi'nde öğrencilerle buluştu. Başkan burada da 'Ronaldo' sorularından kurtulamadı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’a şoke eden haber! Komşu, genç yıldızı kapıyor...

Bir öğrencinin, "Ronaldo'yu Dünya Kupası'ndan sonra getirecek misiniz yoksa dinlenmesi için zaman verecek misiniz?" sorusuna "Sen nasıl istiyorsun?" yanıtını verdi ardından da gülerek "Yarın Florya'da" dedi.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’a şoke eden haber! Komşu, genç yıldızı kapıyor...

Özbek sonrasında ise "Her gören Ronaldo'yu soruyor, Ronaldo'dan kurtulamadım" yorumunu yaptı.

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