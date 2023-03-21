Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray, Konyaspor'a karşı Süper Lig'in 26. haftasında aldığı yenilgi ile zirve yolunda kritik bir kayıp yaşadı. Sarı-kırmızılılar bir yandan yeni sezonun kadrosu için transfer çalışmalarını sürdürürken, eski yıldızının açtığı davayı kazanmasıyla büyük şok yaşadı. Davanın ardından Galatasaray'a transfer yasağı gelirken, ödenecek tazminat da ortaya çıktı. İşte tüm detaylar...