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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'a transfer yasağı! Eski yıldız şoke etti, ödenecek tazminat...
Giriş Tarihi: 21.03.2023 07:23 Güncelleme Tarihi: 21.03.2023 07:23

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'a transfer yasağı! Eski yıldız şoke etti, ödenecek tazminat...

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray, Konyaspor'a karşı Süper Lig'in 26. haftasında aldığı yenilgi ile zirve yolunda kritik bir kayıp yaşadı. Sarı-kırmızılılar bir yandan yeni sezonun kadrosu için transfer çalışmalarını sürdürürken, eski yıldızının açtığı davayı kazanmasıyla büyük şok yaşadı. Davanın ardından Galatasaray'a transfer yasağı gelirken, ödenecek tazminat da ortaya çıktı. İşte tüm detaylar...

MEHMET ÖZCAN
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’a transfer yasağı! Eski yıldız şoke etti, ödenecek tazminat...

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray, Konyaspor'a karşı Süper Lig'in 26. haftasında aldığı yenilgi ile zirve yolunda kritik bir kayıp yaşadı. Sarı-kırmızılılar bir yandan yeni sezonun kadrosu için transfer çalışmalarını sürdürürken, eski yıldızının açtığı davayı kazanmasıyla büyük şok yaşadı. Davanın ardından Galatasaray'a transfer yasağı gelirken, ödenecek tazminat da ortaya çıktı. İşte tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’a transfer yasağı! Eski yıldız şoke etti, ödenecek tazminat...

Spor Toto Süper Lig'in lideri Galatasaray, 26. haftada oynadığı mücadelede deplasmanda Konyaspor ile karşılaştı ve sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’a transfer yasağı! Eski yıldız şoke etti, ödenecek tazminat...

Aldığı yenilgiye rağmen liderliğini sürdüren sarı-kırmızılılar, devre arasında kadrosuna kattığı isimlerle dikkatleri üzerine çekmişti.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’a transfer yasağı! Eski yıldız şoke etti, ödenecek tazminat...

Kaan Ayhan, Nicolo Zaniolo ve Sam Adekugbe ile kadrosunu güçlendiren sarı-kırmızılılar, yeni sezonun da kadro planlamasına başlamıştı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’a transfer yasağı! Eski yıldız şoke etti, ödenecek tazminat...

TORREIRA KRİZİ YAŞANMIŞTI

Galatasaray, transfer için yoğun mesai yaşadığı bir dönemde eski yıldızının getirdiği transfer yasağı ile büyük şok yaşadı.

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