Giriş Tarihi: 21.03.2023 07:23
Güncelleme Tarihi: 21.03.2023
07:23
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'a transfer yasağı! Eski yıldız şoke etti, ödenecek tazminat...
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray, Konyaspor'a karşı Süper Lig'in 26. haftasında aldığı yenilgi ile zirve yolunda kritik bir kayıp yaşadı. Sarı-kırmızılılar bir yandan yeni sezonun kadrosu için transfer çalışmalarını sürdürürken, eski yıldızının açtığı davayı kazanmasıyla büyük şok yaşadı. Davanın ardından Galatasaray'a transfer yasağı gelirken, ödenecek tazminat da ortaya çıktı. İşte tüm detaylar...