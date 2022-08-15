Giriş Tarihi: 15.08.2022 22:11 Güncelleme Tarihi: 15.08.2022 22:13

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’a transferde müjdeli haber geldi! Andrea Belotti için dudak uçuklatan maaş…

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'de geçtiğimiz sezonun kötü izlerini silmek isteyen Galatasaray, Dursun Özbek yönetimiyle sil baştan başlayarak 2022-2023 sezonuna giriş yaptı. Ligin ilk haftasında Antalyaspor'u mağlup ederek moral depolayan Aslan, ikinci haftadaki Giresunspor yenilgisiyle beklentinin altında kaldı. Bu sırada transfer çalışmalarına da devam eden sarı-kırmızılı ekip, forvet bölgesi için Andrea Belotti'yi gündemine almıştı. Yıldız golcünün transferinde dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları…