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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’a transferde müjdeli haber geldi! Andrea Belotti için dudak uçuklatan maaş…
Giriş Tarihi: 15.08.2022 22:11 Güncelleme Tarihi: 15.08.2022 22:13

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’a transferde müjdeli haber geldi! Andrea Belotti için dudak uçuklatan maaş…

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'de geçtiğimiz sezonun kötü izlerini silmek isteyen Galatasaray, Dursun Özbek yönetimiyle sil baştan başlayarak 2022-2023 sezonuna giriş yaptı. Ligin ilk haftasında Antalyaspor'u mağlup ederek moral depolayan Aslan, ikinci haftadaki Giresunspor yenilgisiyle beklentinin altında kaldı. Bu sırada transfer çalışmalarına da devam eden sarı-kırmızılı ekip, forvet bölgesi için Andrea Belotti'yi gündemine almıştı. Yıldız golcünün transferinde dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’a transferde müjdeli haber geldi! Andrea Belotti için dudak uçuklatan maaş…

Son dakika haberleri… Futbolda bir önceki sezonu büyük bir hayal kırıklığıyla tamamlayan Galatasaray, yeni sezon öncesinde seçime gitti ve başkanlık görevini Dursun Özbek'e emanet etti.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’a transferde müjdeli haber geldi! Andrea Belotti için dudak uçuklatan maaş…

Dursun Özbek'in göreve gelmesiyle birlikte sözleşmesi feshedilen Domenec Torrent'in yerine Okan Buruk göreve getirildi.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’a transferde müjdeli haber geldi! Andrea Belotti için dudak uçuklatan maaş…

Galatasaray'da teknik direktörlük koltuğuna oturarak hayalini gerçekleştiren Okan Buruk, takımını yeniden dizayn etti.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’a transferde müjdeli haber geldi! Andrea Belotti için dudak uçuklatan maaş…

Birçok mevkiye yeni transferler yaparak kadrosunu takviye eden sarı-kırmızılı ekip, son olarak Mertens ve Torreira ile bombaları patlattı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’a transferde müjdeli haber geldi! Andrea Belotti için dudak uçuklatan maaş…

Transferde dikkat çeken hamleler yapmaya devam eden Aslan, Victor Nelsson'un da satılması halinde bir stoper alacak.

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