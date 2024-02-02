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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'a Zaniolo'dan kötü haber! Süper Lig'e geri dönüyor...
Giriş Tarihi: 02.02.2024 16:56 Güncelleme Tarihi: 02.02.2024 16:56

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'a Zaniolo'dan kötü haber! Süper Lig'e geri dönüyor...

Son dakika Galatasaray haberleri: Bu sezon Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Sezon başında İtalyan oyuncusu Nicolo Zaniolo'yu Aston Villa'ya kiralık olarak veren sarı-kırmızılı takıma kötü haber geldi. Premier Lig Aston Villa, Zaniolo için kararını verdi. İşte son dakika haberinin detayları...

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Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’a Zaniolo’dan kötü haber! Süper Lig’e geri dönüyor...

Sezon başında Galatasaray'dan Premier Lig ekibi Aston Villa'ya giden Nicolo Zaniolo'dan kötü haber geldi...

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’a Zaniolo’dan kötü haber! Süper Lig’e geri dönüyor...

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için yoğun mesai harcayan Galatasaray'da flaş gelişmeler de yaşanıyor.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’a Zaniolo’dan kötü haber! Süper Lig’e geri dönüyor...

Zaniolo, Premier Lig'de bu sezon zirveyi zorlayan takımlardan biri olmayı başaran Aston Villa'da beklentilerin altında kalarak hayal kırıklığı yarattı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’a Zaniolo’dan kötü haber! Süper Lig’e geri dönüyor...

5 MİLYON KİRALAMA BEDELİ + 22 MİLYON EURO SATIN ALMA OPSİYONU

Galatasaray, geçtiğimiz sezon 15 milyon euro karşılığında Roma'dan transfer etmiş ve kısa sürede gösterdiği performansla dikkat çekmişti.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’a Zaniolo’dan kötü haber! Süper Lig’e geri dönüyor...

Sarı-kırmızılı yönetim Zaniolo, sezon başında 5 milyon euro kiralama ücreti artı 22 milyon euro satın alma opsiyonu karşılığında Aston Villa'ya kiralamıştı.

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