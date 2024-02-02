Giriş Tarihi: 02.02.2024 16:56
Güncelleme Tarihi: 02.02.2024
16:56
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'a Zaniolo'dan kötü haber! Süper Lig'e geri dönüyor...
Son dakika Galatasaray haberleri: Bu sezon Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Sezon başında İtalyan oyuncusu Nicolo Zaniolo'yu Aston Villa'ya kiralık olarak veren sarı-kırmızılı takıma kötü haber geldi. Premier Lig Aston Villa, Zaniolo için kararını verdi. İşte son dakika haberinin detayları...