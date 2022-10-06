Son dakika Galatasaray haberleri: Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, bir yandan da iç transferde somut adımlar atıyor. Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu'nun zam beklentisine henüz yanıt vermeyen sarı-kırmızılılar, ilk olarak Danimarkalı stoper Victor Nelsson'a zam yapmış ve iç transferde ilk somut adımı atmıştı. Galatasaray'dan ikinci zam hamlesi geldi ancak bu isim yine Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün değil. İşte ayrıntılar...