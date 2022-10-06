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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da 2. zam kararı! Yunus ve Kerem Bekleniyordu, Nelsson'dan sonra...
Giriş Tarihi: 06.10.2022 09:38 Güncelleme Tarihi: 06.10.2022 09:38

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da 2. zam kararı! Yunus ve Kerem Bekleniyordu, Nelsson'dan sonra...

Son dakika Galatasaray haberleri: Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, bir yandan da iç transferde somut adımlar atıyor. Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu'nun zam beklentisine henüz yanıt vermeyen sarı-kırmızılılar, ilk olarak Danimarkalı stoper Victor Nelsson'a zam yapmış ve iç transferde ilk somut adımı atmıştı. Galatasaray'dan ikinci zam hamlesi geldi ancak bu isim yine Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün değil. İşte ayrıntılar...

MEHMET ÖZCAN
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da 2. zam kararı! Yunus ve Kerem Bekleniyordu, Nelsson’dan sonra...

Son dakika Galatasaray haberleri: Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, bir yandan da iç transferde somut adımlar atıyor. Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu'nun zam beklentisine henüz yanıt vermeyen sarı-kırmızılılar, ilk olarak Danimarkalı stoper Victor Nelsson'a zam yapmış ve iç transferde ilk somut adımı atmıştı. Galatasaray'dan ikinci zam hamlesi geldi ancak bu isim yine Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün değil. İşte ayrıntılar...

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da 2. zam kararı! Yunus ve Kerem Bekleniyordu, Nelsson’dan sonra...

Spor Toto Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından olan Galatasaray, sezon başında yaptığı üst düzey transferlerin ardından ligdeki zirve mücadelesinin yanı sıra bir yandan da takımın önemli isimleriyle sözleşme görüşmeleri yapıyor.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da 2. zam kararı! Yunus ve Kerem Bekleniyordu, Nelsson’dan sonra...

Takımın en önemli isimlerinden olan Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün yeni sözleşme beklerken, dikkat çeken gelişmeler yaşanmıştı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da 2. zam kararı! Yunus ve Kerem Bekleniyordu, Nelsson’dan sonra...

Kerem Aktürkoğlu'nun mevcut maaşını az bulduğu ve bu nedenle sezona düşük performansla başladığı iddia edilmişti. Milli futbolcunun yeni sözleşmesinde istediği yıllık ücret de ortaya çıkmıştı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da 2. zam kararı! Yunus ve Kerem Bekleniyordu, Nelsson’dan sonra...

KEREM İSTEDİ, YÖNETİM REDDETTİ

Geçen sezon maaşı 7 milyon TL'ye çıkarılan ve yeni sözleşme imzalayan 24 yaşındaki oyuncu, yönetimden yıllık 20 milyon TL talep etmişti ancak sarı-kırmızılı idarecilerden istediği yanıtı alamamıştı.

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