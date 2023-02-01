Giriş Tarihi: 01.02.2023 22:50 Güncelleme Tarihi: 01.02.2023 22:51

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da ağızları açık bırakan rekor kırıldı! Okan Buruk efsane teknik direktörü geride bırakarak tarihe geçti…

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'de bu sezon Okan Buruk ile birlikte inanılmaz bir form grafiği yakalayan Galatasaray, ligde 11, toplamda ise 14 maçlık galibiyet serisi yakaladı. Son olarak Süper Lig'in 22. haftasında iki kez geriye düşmesine rağmen Ümraniyespor'u 3-2 mağlup eden Aslan, puanını 51 yaparak zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. En yakın rakibi Fenerbahçe ile puan farkını 7'ye çıkaran sarı-kırmızılılarda Okan Buruk, tarihi bir rekor elde ederek efsane teknik direktörü geride bıraktı. İşte son dakika haberinin detayları…