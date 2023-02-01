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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da ağızları açık bırakan rekor kırıldı! Okan Buruk efsane teknik direktörü geride bırakarak tarihe geçti…
Giriş Tarihi: 01.02.2023 22:50 Güncelleme Tarihi: 01.02.2023 22:51

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da ağızları açık bırakan rekor kırıldı! Okan Buruk efsane teknik direktörü geride bırakarak tarihe geçti…

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'de bu sezon Okan Buruk ile birlikte inanılmaz bir form grafiği yakalayan Galatasaray, ligde 11, toplamda ise 14 maçlık galibiyet serisi yakaladı. Son olarak Süper Lig'in 22. haftasında iki kez geriye düşmesine rağmen Ümraniyespor'u 3-2 mağlup eden Aslan, puanını 51 yaparak zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. En yakın rakibi Fenerbahçe ile puan farkını 7'ye çıkaran sarı-kırmızılılarda Okan Buruk, tarihi bir rekor elde ederek efsane teknik direktörü geride bıraktı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da ağızları açık bırakan rekor kırıldı! Okan Buruk efsane teknik direktörü geride bırakarak tarihe geçti…

Son dakika haberleri… Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında Galatasaray ile Ümraniyespor karşı karşıya geldi. Nef Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Galatasaray, Ümraniyespor'u 3-2 mağlup etti.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da ağızları açık bırakan rekor kırıldı! Okan Buruk efsane teknik direktörü geride bırakarak tarihe geçti…

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 32'nci dakikada Abdülkerim Bardakcı, 60'ıncı dakikada penaltı ve 83'üncü dakikada Icardi atarken, Ümraniyespor'un golleri 11'inci dakikada Umut Nayir ve 39'uncu dakikada Oğuz Gürbulak'tan geldi.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da ağızları açık bırakan rekor kırıldı! Okan Buruk efsane teknik direktörü geride bırakarak tarihe geçti…

Bu sonucun ardından Galatasaray 51 puanla liderliğini sürdürürken, Ümraniyespor ise 14 puanla ligde son sırada kaldı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da ağızları açık bırakan rekor kırıldı! Okan Buruk efsane teknik direktörü geride bırakarak tarihe geçti…

SINIRDAKİLER KART GÖRMEDİ

Ümraniyespor maçı öncesi sarı-kırmızılılarda 3 futbolcu sarı kart sınırında yer alıyordu. Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu ve Berkan Kutlu ceza sınırında bulunan isimlerdi.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da ağızları açık bırakan rekor kırıldı! Okan Buruk efsane teknik direktörü geride bırakarak tarihe geçti…

Bu 3 futbolcu maçı sarı kart görmeden tamamladı ve 23. haftada oynanacak Trabzonspor karşılaşmasında cezalı duruma düşmekten kurtuldu.

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