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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da beklenen ayrılık! Yıldız oyuncuya Süper Lig'den talip...
Giriş Tarihi: 03.01.2023 07:41 Güncelleme Tarihi: 03.01.2023 07:58

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da beklenen ayrılık! Yıldız oyuncuya Süper Lig'den talip...

Son dakika haberleri: Süper Lig'de Fenerbahçe derbisi öncesi Ankaragücü ile oynayacak olan Galatasaray moral peşinde. Ligde üst üste 5 maç kazanan Okan Buruk ve öğrencileri derbiye özel hesaplar yaparken, ara transfer dönemi öncesi takımdan kimlerin gideceği netleşmeye başladı. Galatasaray'da bileti kesilen yıldız oyuncu için Süper Lig ekibi talip oldu. İşte son dakika haberinin detayları...

MEHMET ÖZCAN
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da beklenen ayrılık! Yıldız oyuncuya Süper Lig’den talip...

Son dakika haberleri... Süper Lig'de 5 maç üst üste kazanarak liderlik koltuğuna oturan Galatasaray yarın Ankaragücü'nü konuk edecek. Derbi öncesi son maça çıkacak olan Galatasaray moral peşinde ve ince hesaplar içerisinde.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da beklenen ayrılık! Yıldız oyuncuya Süper Lig’den talip...

Dünya Kupası sonrası iki maçını da kazanan ancak gol yollarında sıkıntı çeken Galatasaray'da, derbi öncesi golcü oyuncu Mauro İcardi sevinci yaşaıyor. Teknik heyet, dün antrenmanın bir bölümünde takımla çalışan Arjantinli yıldızı yarınki Ankaragücü maçında test etmek istiyor.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da beklenen ayrılık! Yıldız oyuncuya Süper Lig’den talip...

Sağlık heyeti 'Oynar' raporu verirse, tecrübeli golcü maç kadrosuna alınacak ve son 20 dakika görev yapacak. Okan Buruk, duruma göre İcardi'yi pazar günkü Fenerbahçe derbisinde 11'de sahaya sürmeyi hedefliyor.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da beklenen ayrılık! Yıldız oyuncuya Süper Lig’den talip...


DERBİYE YÖNELİK ROTASYON YAPMAYACAK

Sarı-kırmızılı takımda Abdülkerim Bardakcı, Kerem Aktürkoğlu ve Dries Mertens sarı kart sınırında bulunuyor. Derbi öncesi kayıp yaşamak istemeyen ve tamaman Ankaragücü karşılaşmasına konsantre olan teknik direktör Buruk, Fenerbahçe maçına yönelik rotasyona gitmek istemiyor. Aslan'da cezalı olan Oliveira ve Sacha Boey ise yarınki mücadelede forma giyemeyecek.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da beklenen ayrılık! Yıldız oyuncuya Süper Lig’den talip...

GALATASARAY'IN SOLU ÇÖKTÜ

Kazımcan'ın ardından Emre Taşdemir'in de sakatlanması, Aslan'da sol bek krizine neden oldu. Sol arka adalesindeki sorun nedeniyle, Dünya Kupası dönüşü forma giyemeyen ve bu süreçte tedavisi tamamlanan Emre Taşdemir, dünkü idmanda yeniden sakatlandı.

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