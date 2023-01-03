Giriş Tarihi: 03.01.2023 07:41
Güncelleme Tarihi: 03.01.2023
07:58
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da beklenen ayrılık! Yıldız oyuncuya Süper Lig'den talip...
Son dakika haberleri: Süper Lig'de Fenerbahçe derbisi öncesi Ankaragücü ile oynayacak olan Galatasaray moral peşinde. Ligde üst üste 5 maç kazanan Okan Buruk ve öğrencileri derbiye özel hesaplar yaparken, ara transfer dönemi öncesi takımdan kimlerin gideceği netleşmeye başladı. Galatasaray'da bileti kesilen yıldız oyuncu için Süper Lig ekibi talip oldu. İşte son dakika haberinin detayları...