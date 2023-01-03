Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da beklenen ayrılık! Yıldız oyuncuya Süper Lig’den talip...



DERBİYE YÖNELİK ROTASYON YAPMAYACAK

Sarı-kırmızılı takımda Abdülkerim Bardakcı, Kerem Aktürkoğlu ve Dries Mertens sarı kart sınırında bulunuyor. Derbi öncesi kayıp yaşamak istemeyen ve tamaman Ankaragücü karşılaşmasına konsantre olan teknik direktör Buruk, Fenerbahçe maçına yönelik rotasyona gitmek istemiyor. Aslan'da cezalı olan Oliveira ve Sacha Boey ise yarınki mücadelede forma giyemeyecek.

